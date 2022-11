https://cz.sputniknews.com/20221110/bloomberg-strop-na-ceny-ruske-ropy-svedci-o-slabosti-zapadu-18860380.html

Bloomberg: Strop na ceny ruské ropy svědčí o slabosti Západu

Bloomberg: Strop na ceny ruské ropy svědčí o slabosti Západu

Západ ukazuje slabost stanovením stropu na ceny ropy z Ruska, protože závisí na jeho energetických zdrojích, píše Bloomberg. 10.11.2022, Sputnik Česká republika

Pokud by se přitom ukázalo, že mezní cena je příliš nízká a černé zlato z Ruska úplně zmizí ze světových trhů, mohlo by to výrazně prohloubit již tak vážný pokles ve světové ekonomice, varoval autor.Limit na ruské energetické zdrojeS myšlenkou uvalit cenový limit na ruské energetické zdroje vystoupili lídři západních zemí na červnovém summitu G7. Omezení na ropu by měla začít platit v prosinci, na ropné produkty v únoru, ohledně plynu se však dohodnout nepodařilo.Rusko opakovaně upozorňovalo, že nebude vyvážet energetické zdroje do zemí, které budou uplatňovat mechanismus povinného omezení výkupních cen. Prezident Vladimir Putin zdůraznil, že Moskva nehodlá dodávat nic do zahraničí na úkor svých vlastních zájmů.

