Borrell promluvil o nutnosti zvýšit vojenskou mobilitu v EU

Borrell promluvil o nutnosti zvýšit vojenskou mobilitu v EU

EU musí přizpůsobit své možnosti ke zvýšení vojenské mobility, rychlému přesunu vojenského vybavení a sil v rámci unie, řekl vysoký představitel EU pro... 10.11.2022, Sputnik Česká republika

„Bezpečnostní prostředí v Evropě se výrazně změnilo... Musíme přizpůsobit naši obrannou politiku novému prostředí... Musíme přizpůsobit náš systém mobility pro naše vojska, abychom mohli rychle přepravovat a nasazovat naše vojenské kapacity. Je to velmi důležité pro naši obranu. Schopnost rychle přepravovat síly z jedné části EU do druhé, hlavně ze západu na východ k našim vnějším hranicím,“ řekl.Borrell vysvětlil, že „neexistují žádné speciální cesty pro vojenskou dopravu“. „Je nezbytné, aby naše silnice, tunely, mosty a dopravní prostředky byly schopné přepravovat naše vojenské síly a vybavení,“ dodal Borrell. EU by podle něj měla posílit spolupráci při zvyšování vojenské mobility nejen s NATO, ale také s partnery, zejména s Ukrajinou, Moldavskem a Balkánem.

