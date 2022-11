https://cz.sputniknews.com/20221110/evropska-unie-vystoupila-jako-jednotna-fronta-proti-zakonu-usa-o-snizeni-inflace--18856693.html

Evropská unie vystoupila jako jednotná fronta proti zákonu USA o snížení inflace

Evropská unie vystoupila jako jednotná fronta proti zákonu USA o snížení inflace

Evropská unie se ze strachu o svůj průmysl důrazně a „jednotně“ postavila proti zákonu o snížení inflace, který inicioval americký prezident Joe Biden, uvádí... 10.11.2022, Sputnik Česká republika

V Evropě se obávají, že iniciativa americké administrativy poškodí unijní firmy a ekonomiku. O zákonu, který byl tento týden schválen ve Spojených státech, diskutovalo 27 ministrů financí Evropské unie, připomíná CNBC.„Každý ministr souhlasil s tím, že zákon vyvolává znepokojení na evropské úrovni a že je třeba se podívat na to, jak si co nejlépe zareagovat,“ řekl CNBC anonymní evropský úředník.Podle něj mezi všemi 27 ministry „existuje politický konsensus ohledně toho, že tento plán ohrožuje evropský průmysl“.Největší obavy EU vzbuzují podle CNBC daňové úlevy poskytované pro elektromobily vyrobené v Severní Americe, což by mohlo způsobit problémy evropským autokoncernám, které se zaměřují na elektromobily.Jak poznamenává CNBC, jihokorejští představitelé vyjádřili podobné obavy jako Evropa, jelikož opatření americké administrativy mohou zabránit místím výrobcům v podnikání v Americe.Zákon podepsaný Bidenem v srpnu mimo jiné stanoví rozšíření daňových dotací na nákup elektrických vozidel, která byla montována v Severní Americe a ve kterých se používají baterie vyrobené v USA z materiálů pocházejících z místních materiálů. Dokument, který americká administrativa nazývá Zákonem o snižování inflace, uvolňuje 370 miliard dolarů na čistou energetiku, na dosažení klimatických cílů a také na 64 miliard dolarů na snížení nákladů na léky a zdravotní pojištění.EU označila tento zákon za diskriminační vůči podobným výrobkům dováženým z jiných zemí. Evropský komisař pro vnitřní trh Thierry Breton uvedl, že nevylučuje zavedení odvetných opatření, pokud USA nepřehodnotí přijatá opatření na podporu svého podnikání.

evropská unie (eu), usa, zákon, inflace, joe biden