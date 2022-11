https://cz.sputniknews.com/20221110/moldavska-prezidentka-obvinila-gazprom-z-politickeho-rozhodnuti-zastavit-dodavky-plynu-18859898.html

Moldavská prezidentka obvinila Gazprom z politického rozhodnutí zastavit dodávky plynu

Moldavská prezidentka obvinila Gazprom z politického rozhodnutí zastavit dodávky plynu

Moldavská prezidentka Maia Sanduová považuje rozhodnutí Gazpromu omezit dodávky plynu do republiky za politické a tvrdí, že Kišiněv vždy platil za jeho... 10.11.2022, Sputnik Česká republika

2022-11-10T18:01+0100

2022-11-10T18:01+0100

2022-11-10T18:01+0100

svět

moldavsko

gazprom

plyn

dodávky plynu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0f/12806898_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f76b1319ef9a962525f06eaf9e0113c4.jpg

Již dříve vicepremiér Moldavska Andrei Spinu uvedl, že v říjnu země obdržela od Gazpromu 70 % požadovaného objemu plynu, v listopadu objem dodávek klesl na 51 % potřeb Moldavska. Ruský koncern podle něj své rozhodnutí nezdůvodnil.Obvinění na adresu Ruské federace z využívání dodávek plynu jako energetické zbraně proti Moldavsku jsou neopodstatněná, jejich cílem je odvést pozornost občanů od vnitropolitických problémů, prohlásila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.Gazprom v listopadu snížil objem dodávek plynu do Moldavska na polovinu. Domníváme se, že jde o politické rozhodnutí, nikoli o komerční, protože Moldavsko platí za plyn, i když ceny velmi vzrostly. Vláda vytvořila možnosti nákupu plynu na trhu,“ řekla Sanduová novinářům.Zdůraznila, že vláda počítá s pomocí přislíbenou Evropskou komisí ve výši 200 milionů eur, aby mohla urychleně nakoupit plyn. Moldavsko zažívá energetickou krizi kvůli rostoucím cenám energií. Úřady v Kišiněvě oznámily, že hledají alternativní zdroje a dodavatele energie, protože jediným zdrojem zůstala Moldavská státní elektrárna, která prodává energii za cenu 62,5 USD za MWh. Kabinet ministrů Moldavska zavedl v souvislosti s energetickou krizí úsporný režim, který zahrnuje řadu omezení spotřeby elektřiny.V říjnu loňského roku se moldavská vláda dohodla s Gazpromem na prodloužení smlouvy o dodávkách plynu do republiky s podmínkou provedení auditu dluhu společnosti Moldavagaz v roce 2022. Gazprom oznámil, že si vyhrazuje právo zcela zastavit dodávky plynu do Moldavska, jestliže země poruší platební povinnosti, a také z důvodu hrubého porušení lhůt pro uzavření dohody o vyrovnání historického dluhu akciové společnosti Moldovagaz.

https://cz.sputniknews.com/20221013/gazprom-podepise-dodatky-k-smlouve-s-madarskem-18748405.html

moldavsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

moldavsko, gazprom, plyn, dodávky plynu