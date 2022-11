https://cz.sputniknews.com/20221110/nemecka-ministryne-zahranici-baerbockova-varovala-madarsko-ohledne-nato-18859752.html

Německá ministryně zahraničí Baerbocková varovala Maďarsko ohledně NATO

Německá ministryně zahraničí Baerbocková varovala Maďarsko ohledně NATO

Německo dalo Maďarsku jasně najevo, že neexistuje žádná „šedá zóna“, pokud jde o ratifikaci vstupu Švédska a Finska do NATO, citovala agentura Reuters německou... 10.11.2022, Sputnik Česká republika

„K otázce Maďarska bych ráda jasně zdůraznila, že neexistuje žádná šedá zóna,“ řekla diplomatka na společné tiskové konferenci se svým švédským protějškem Tobiasem Billströmem.Předtím Gergely Gulyás, vedoucí kanceláře premiéra Viktora Orbána oznámil, že maďarský parlament bude o ratifikaci jednat na podzimním zasedání poté, co budou schváleny některé návrhy zákonů souvisejících s EU.Finsko a Švédsko na pozadí událostí na Ukrajině předaly 18. května generálnímu tajemníkovi NATO žádost o vstup do aliance. Turecko nejprve zablokovalo zahájení procesu posuzování těchto žádostí, ale 29. června podepsaly Ankara, Stockholm a Helsinky bezpečnostní memorandum, které bere v úvahu všechny obavy Turecka. To pak stáhlo své námitky proti vstupu těchto dvou evropských zemí do NATO, ale turecký prezident Recep Tayyip Erdogan upozornil na skutečnost, že rychlost procesu vstupu do Aliance závisí na splnění podmínek Ankary.Podle údajů k 6. říjnu již 28 zemí ze 30 přijalo kladné rozhodnutí o přijetí severních zemí do NATO, kromě Turecka a Maďarska.

