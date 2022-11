https://cz.sputniknews.com/20221110/papez-rekl-ze-po-primeri-by-mela-nasledovat-integrace-ruska-ukrajiny-a-evropy-18858895.html

Papež je přesvědčen, že po příměří by měla následovat integrace Ruska, Ukrajiny a Evropy

Papež je přesvědčen, že po příměří by měla následovat integrace Ruska, Ukrajiny a Evropy

Papež František se domnívá, že Rusko, Ukrajina a Evropa by měly vytvořit společný prostor po vzoru Evropské unie a začátkem dialogu o integraci by měla být... 10.11.2022, Sputnik Česká republika

2022-11-10T15:03+0100

2022-11-10T15:03+0100

2022-11-10T15:18+0100

svět

papež františek

rusko

ukrajina

evropa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/649/05/6490563_0:129:2009:1259_1920x0_80_0_0_ed7f6f10e066c4065d8433efb7a29eea.jpg

„Jeho vize je následující: domnívá se, že pouze příměří a výměna zajatců je dostatečným cílem. Podle jeho názoru by příměří mělo být začátkem vážných diskusí mezi Ruskem, Ukrajinou a Evropou o společné integraci: Rusko, Ukrajina a Evropa by měly vytvořit společný prostor po vzoru Evropské unie,“ řekl Sevasťjanov.Dodal, že papež je proti výstavbě jakýchkoli zdí: „především zdi mezi Evropou a Ruskem“.Předtím, během své pastorační cesty do Bahrajnu, papež František vyznal lásku ruskému a ukrajinskému lidu a potvrdil, že Svatý stolec „dělá to, co má dělat“ pro mírové řešení ukrajinské krize. Opakovaně také vyzýval k modlitbám za dosažení míru na Ukrajině.

https://cz.sputniknews.com/20220111/svet-je-ovladan-diktatem-jednostranneho-mysleni-prohlasil-papez-frantisek-17173189.html

rusko

ukrajina

evropa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

papež františek, rusko, ukrajina, evropa