Polská vláda chce provést vyúčtování s ruským velvyslanectvím za konfiskovanou rekreační základnu

Polská vláda chce zaplatit ruské ambasádě za nedávno zabavenou rekreační základnu u Varšavy, uvedl mluvčí Státních lesů Polska Michail Gzowski. 10.11.2022, Sputnik Česká republika

Polské úřady předtím oznámily zabavení rekreačního střediska u Varšavy, které patří ruské ambasádě. Ruské velvyslanectví se snaží v situaci vyznat, reagoval velvyslanec Ruské federace Sergej Andrejev v komentáři pro Sputnik.Na území pronajatém ambasádou od konce osmdesátých let minulého století se nachází areál o velikosti zhruba šesti hektarů se dvěma hotely, dvěma vilami a osmi rodinnými domy.„Tyto budovy byly postaveny na náklady ruské strany. Po inventuře těchto objektů zjistíme, kolik stojí, a pak budeme tyto výdaje kompenzovat,“ řekl mluvčí Státních lesů.Dodal, že bude také provedena inventura stromů. „Zaměstnanci Státních lesů prověří, zda byly stromy káceny a kolik,“ dodal.„Prověříme, jaké výdaje jsme vynaložili na likvidaci odpadu, ostrahu tohoto objektu a nezaplacené nájemné. Do konce roku budeme mít kompletní informace, které umožní vyúčtování s ruskou stranou,“ uzavřel Gzowskij.Ruské velvyslanectví přitom považuje prohlášení polské strany o vypovězení smlouvy o pronájmu rekreačního střediska za neopodstatněné. V prohlášení diplomatické mise se uvádí, že velvyslanectví bylo nuceno přestat platit nájemné za pozemek od března tohoto roku v souvislosti s tím, že polské úřady, které hrubě porušují Vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích z roku 1961, neoprávněně zmrazily bankovní účty ambasády. Velvyslanectví upřesnilo, že zpoždění úhrady nájmu není důvodem k ukončení nájemní smlouvy, neboť na to nejsou paragrafy v samotné smlouvě.

