Vučić o Rusku: Srbsko nezavede sankce vůči zemi, která podpořila zachování naší územní celistvosti

Vučić o Rusku: Srbsko nezavede sankce vůči zemi, která podpořila zachování naší územní celistvosti

Srbská vláda podpoří sankce proti Rusku pouze s „Damoklovým mečem nad hlavou“, prohlásil srbský prezident Aleksandar Vučič po setkání s francouzským... 10.11.2022, Sputnik Česká republika

Prezident Srbska přiletěl ve čtvrtek do Francie, kde se během Pařížského mírového fóra setkal s Macronem. V pátek by se tam měl setkat také se šéfem unijní diplomacie Josepem Borrellem a zvláštním představitelem EU pro dialog mezi Bělehradem a Prištinou Miroslavem Lajčákem.Nátlak na SrbskoPo rozhovoru s Macronem za zavřenými dveřmi srbský prezident řekl novinářům, že závěry Rady národní bezpečnosti Srbska ohledně podpory územní celistvosti Ukrajiny při odmítnutí uvalení sankcí proti Rusku „vydržely 270 dní nejtěžšího nátlaku v moderních srbských dějinách“.„To je naše podstata, politika... Můžeme se toho vzdát, pokud budeme mít doslova Damoklův meč nad hlavou,“ zdůraznil prezident Srbska a dodal, že zatím takovou hrozbu nevidí a pokud bude nucen změnit svůj postoj k sankcím, pak to osobně sdělí občanům.

