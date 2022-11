https://cz.sputniknews.com/20221111/britsky-zoldak-propusteny-na-svobodu-behem-vymeny-se-rozhodl-vratit-na-ukrajinu--18864805.html

Britský žoldák propuštěný na svobodu během výměny se rozhodl vrátit na Ukrajinu

Britský žoldák Aiden Aslin, který bojoval na straně Kyjeva, byl zajat v Mariupolu a na podzim se vrátil do vlasti, řekl, že se opět chystá jet na Ukrajinu, kde... 11.11.2022, Sputnik Česká republika

„Aslin řekl, že se vrací na Ukrajinu jako ‚válečný zpravodaj‘ pro YouTube“, píší noviny.Podle Daily Mail se Aslin chystá být na první linii a prostřednictvím kanálu YouTube informovat o probíhajícím dění.Po svém návratu na Ukrajinu hodlá Aslin zkontrolovat stav svého domu poblíž linie kontaktu v Chersonské oblasti.V DLR přitom vyjádřili pochybnosti, že se britský žoldák Aslin stane pravdivým blogerem.Tak uvažuje například Vladislav Berdičevskij, poslanec Národní rady Doněcké lidové republiky.„V podobné situaci v téže Británii nebo v USA nebo v jakékoli jiné zemi Západu by byl uvězněn a dostal doživotí... To, že se vrátí na Ukrajinu, je, myslím, příznačné. Protože velmi mnoho Azovců se vrátí na frontu a žoldáci se budou vracet na Ukrajinu. Jsem si jistý, že takový zpravodaj nebude popisovat události pravdivě,“ řekl Berdičevskij.Aslin byl zajat v Mariupolu a v červnu v Doněcku odsouzen k trestu smrti. Podle britských médií se v září vrátil do vlasti v rámci výměny zajatců.

2022

