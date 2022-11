https://cz.sputniknews.com/20221111/media-v-eu-povazuji-blokovani-planu-pomoci-ukrajine-za-vydirani-ze-strany-madarska-18863304.html

Média: V EU považují blokování plánu pomoci Ukrajině za vydírání ze strany Maďarska

Média: V EU považují blokování plánu pomoci Ukrajině za vydírání ze strany Maďarska

Rozhodnutí Maďarska zablokovat plán Evropské unie na poskytnutí Ukrajině balíku pomoci v částce 18 miliard eur vyvolalo v Bruselu zklamání a někteří v EU... 11.11.2022, Sputnik Česká republika

Evropská komise navrhla ve středu plán ekonomické pomoci Ukrajině v hodnotě až 18 miliard eur. Podle slov novinových zdrojů téhož dne Maďarsko na schůzce velvyslanců EU prohlásilo, že nemůže tento balík pomoci podpořit.Podle informace Politico blokování Maďarskem balíku pomoci „vyvolalo zklamání v Bruselu, Berlíně a dalších metropolích EU“. Čtyři nejmenovaní spolubesedníci novin, mezi nimiž jsou úředníci a diplomaté, spatřují v počínání Budapešti „taktiku vydírání“, jejíž cíl spočívá v tom, aby bylo dosaženo vyčlenění pro Maďarsko více než 13 miliard eur (země může o tyto prostředky přijít, nevyřeší-li problémy spojené s „ustoupením do demokracie“), podotýkají noviny.Podle informace novin ministryně zahraničí Německa Annalena Baerbocková ve čtvrtek prohlásila, že balík pomoci Ukrajině je třeba schválit v brzké době, protože „zima je za dveřmi“.Evropská komise navrhla v polovině září Radě EU, aby zavedla vůči Maďarsku mechanismus podmíněnosti v rozpočtu EU, aby tak „zajistila ochranu rozpočtu EU a finančních zájmů EU před porušením zásady priority práva v Maďarsku“. To by znamenalo zablokování asi 7,5 miliardy eur financování EU pro Budapešť. Je to první podobný případ v dějinách EU po vytvoření přede dvěma lety mechanismu podmíněnosti, který má ochránit rozpočet společenství před korupcí.

