Na Ukrajině uvedli podmínku okamžitého vítězství Ruska

Zastavení finanční pomoci Kyjevu ze strany Washingtonu by znamenalo vítězství Ruska, řekl v besedě s pozorovatelem listu The Washington Post Joshem Roginem... 11.11.2022, Sputnik Česká republika

„Bez této podpory se naše ekonomika zhroutí, což by znamenalo okamžité vítězství Ruska,“ uvádějí se v článku slova ukrajinského úředníka.Autor článku souhlasil s názorem Tarasa Kačky, že Kyjev čekají problémy bez neustálé podpory ze strany USA, Evropy a Mezinárodního měnového fondu.V článku se podotýká, že někteří kongresmani republikáni již vyzvali k úplnému zastavení pomoci Ukrajině.Mezivolby do amerického kongresu se konaly 8. listopadu. Podle předpovědi televizní stanice NBC budou mít republikáni 220 míst ve sněmovně reprezentantů, a demokraté – 215. Sčítání hlasů pokračuje.Hned několik kandidátů, kteří zkritizovali mnohomiliardovou vojenskou pomoc Ukrajině od administrativy prezidenta Joea Bidena, se dostávají do senátů a do sněmovny reprezentantů amerického kongresu podle výsledků mezivoleb. Jsou mezi nimi Rand Paul, který zablokoval rozhodnutí o vyčlenění Kyjevu pomoci v částce 40 miliard dolarů, a J. D. Vance známý svými výzvami k omezení podpory bývalé sovětské republiky.Do sněmovny reprezentantů byla také znovu zvolena republikánka Marjorie Taylor Greeneová, autorka rezoluce o impeachmentu úřadujícího prezidenta USA Joe Bidena. Před volbami slíbila, že „za republikánů nedostane Ukrajina ani cent“.

