Nizozemsko povolilo přepravu hnojiv z Ruska, která uvízla v Rotterdamu

Nizozemsko povolilo přepravu 20 000 tun ruského hnojiva do Malawi, které uvízlo v rotterdamském přístavu kvůli sankcím, píše agentura Reuters s odkazem na... 11.11.2022, Sputnik Česká republika

Nizozemská vláda se údajně rozhodla schválit zásilku poté, co obdržela žádost od OSN. Tamní ministerstvo zahraničí uvedlo, že náklad by měl být odeslán do Malawi prostřednictvím Světového potravinového programu OSN (WFP).Výkonný ředitel WFP David Beasley již dříve agentuře RIA Novosti řekl, že všechny země musí spolupracovat na realizaci potravinové dohody, protože svět potřebuje ruské obilí a hnojiva.Předtím ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že většina – 80 % hnojiv, která je Rusko připraveno darovat nejchudším zemím – je zablokováno ve skladech v Lotyšsku, zbytek – v přístavech Estonska, Belgie a Nizozemska.

