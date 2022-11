Orbán prohlásil, že se Evropa stále více zatahuje do konfliktu na Ukrajině

https://cz.sputniknews.com/20221111/orban-prohlasil-ze-se-evropa-stale-vice-zatahuje-do-konfliktu-na-ukrajine-18861783.html

Premiér Maďarska Viktor Orbán prohlásil, že se Evropská unie stále více zatahuje do konfliktu na Ukrajině. 11.11.2022, Sputnik Česká republika

„My v Evropské unii… jsme se rozhodli dodávat zbraně, zpočátku jenom nesmrticí, a pak začala EU dodávat smrticí zbraně. Teď připravuje ukrajinské vojáky na území evropských zemí, a v nejbližších dnech bude přijato rozhodnutí o převzetí ekonomického břemene pro podporu ukrajinské ekonomiky. Takže se stále více zatahujeme do tohoto konfliktu,“ prohlásil na summitu vedoucích představitelů Organizace turkických států v Samarkandu v pátek.Maďarský premiér vyjádřil naději na co nejrychlejší nastolení míru na Ukrajině. „Úkolem Maďarska je dosáhnout toho, aby byla co nejdříve uzavřena dohoda o zastavení palby na Ukrajině, a aby začala co nejdříve mírová jednání. Jenom mír může skoncovat s potravinovou a energetickou krizí,“ dodal.Podle Orbánových slov má Maďarsko „zájem na spolupráci Západu a Východu“. „Ti, kdo podobnou spolupráci odmítají, budou vždy prohrávat. Proto budeme vždy všemožně podporovat činnost Organizace turkických států,“ dodal.Rusko zaslalo dříve členským zemím NATO nótu kvůli dodávkám zbraní Ukrajině. Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov podotýkal, že jakékoli náklady obsahující zbraně pro Ukrajinu se stanou pro Rusko zákonnými terči. V zahraničněpolitickém rezortu RF prohlásili, že členské země NATO „hrají s ohněm“, kdy dodávají na Ukrajinu zbraně. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov podotkl, že zásobování Ukrajiny zbraněmi ze strany Západu nenapomáhá úspěchu rusko-ukrajinských jednání a bude mít záporný účinek.

