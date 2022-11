Rusko zakázalo vjezd 200 občanům USA, včetně několika členů Bidenovy rodiny

https://cz.sputniknews.com/20221111/rusko-zakazalo-vjezd-200-obcanum-usa-vcetne-nekolika-clenu-bidenovy-rodiny-18865599.html

Rusko zakázalo vstup 200 občanům USA, uvádí web Ministerstva zahraničních věcí RF. 11.11.2022, Sputnik Česká republika

Zdůrazňuje se, že na stoplistu jsou zástupci vlády a zákonodárců, jejich blízcí příbuzní, nejvyšší představitelé společností a podniků vojensko-průmyslového komplexu, odborníci a lobbisté „zapojení do prosazování rusofobní kampaně a podpory režimu v Kyjevě“.Nyní tedy sestra amerického prezidenta Valerie Biden Owensová a jeho dva bratři James a Francis nebudou moci přijet do Ruska.Omezení pro další americké úředníkyNa stoplistu jsou také ministryně vnitra Debra Hollandová, ministr zdravotnictví a sociálních služeb Javier Becerra, ministr zemědělství Thomas Vilsack, ministr školství Miguel Cardona, ministr práce Martin Walsh, ministryně pro bydlení a rozvoj měst Marcia Fudgeová a tisková tajemnice Bílého domu Karin Jean-Pierrová.Kromě nich má vjezd do Ruska zakázán i náměstek amerického ministra obrany Colin Kahl, Mara Karlinová, Celeste Wallanderová, Ronald Moultrie a také manželka ministra obrany Lloyda Austina Charlene a jeho dva nevlastní synové Christopher a Reginald Hillovi.

