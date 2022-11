https://cz.sputniknews.com/20221111/ukrajinsky-bankovni-system-se-pripravuje-na-blackout-oznamila-media-18861900.html

Ukrajinský bankovní systém se připravuje na blackout, oznámila média

Ukrajinský bankovní systém se připravuje na blackout, oznámila média

Ukrajinský bankovní systém se připravuje na úplné odpojení elektrické energie (blackout), oznámil portál Strana.ua s odvoláním na vnitřní oběžník Národní banky... 11.11.2022, Sputnik Česká republika

Jsou v něm rozepsány „scénáře, v nichž se nezaručuje stabilní zásobování měst a regionů Ukrajiny elektrickou energií na dobu od několika dní až do jednoho měsíce“. Dokument je určen systémově významným bankám, k nimž patří v současné době 14 struktur.Podle NBU musí tyto finanční úřady nakoupit a instalovat rezervní zdroje elektrické energie, dieselové elektrárny a palivo pro střediska na zpracování dat, a to nejméně na sedm dnů za neustálého doplňování zásob.Ozbrojené síly RF začaly 10. října útočit vysoce přesnými zbraněmi velkého doletu na objekty vojenského řízení, spojů a energetiky Ukrajiny, od Charkova a Kyjeva až po Lvov a Ivano-Frankovsk. Od té doby se vyhlašuje letecký poplach v ukrajinských regionech denně, a občas i v celé zemi.Jak prohlásil Vladimir Putin, je to odveta za teroristický útok na Krymský most a za další útoky na civilní objekty v Rusku, které zorganizoval Kyjev.Volodymyr Zelenskyj 1. listopadu sdělil, že je v zemi poškozeno 40 procent energetické infrastruktury.Ukrajinský premiér Denis Šmyhal informoval, že evakuace obyvatelstva z Kyjeva a dalších měst může být vyhlášena jako „mimořádné opatření“ v případě zhoršení situace v energetickém systému země.

