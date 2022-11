https://cz.sputniknews.com/20221112/erdogan-prohlasil-ze-zapad-v-cele-s-usa-napada-rusko-neomezene-18868047.html

Erdogan prohlásil, že Západ v čele s USA „napadá Rusko neomezeně“

Erdogan prohlásil, že Západ v čele s USA „napadá Rusko neomezeně“

Turecký prezident Tayyip Erdogan prohlásil, že Západ v čele s USA „napadá Rusko neomezeně“ a že Rusko podle jeho slov klade odpor. 12.11.2022, Sputnik Česká republika

„Rusko není obyčejný stát, je to mohutný stát. Západ v čele s USA napadá Rusko skoro neomezeně. Rusko se tomu všemu samozřejmě brání. Snažíme se také zjistit, jak můžeme otevřít odsud koridor k míru… Myslíme si, že tou nejlepší cestou může být cesta od dialogu k míru,“ řekl Erdogan novinářům v letadle po návratu z Uzbekistánu.Erdogan kromě toho prohlásil, že se chystá pohovořit s Volodymyrem Zelenským, aby zjistil stanovisko Kyjeva v otázce mírových jednání s Moskvou.Turecký prezident rovněž prohlásil, že považoval za účelnou účast prezidenta RF Vladimira Putina v summitu G20 v Indonésii, je to však rozhodnutí ruského prezidenta, které by podle jeho slov nebylo správné posuzovat.Na MZV RF dříve oznámili, že delegaci Ruska na summitu G20 povede ministr zahraničí Sergej Lavrov. G20 je hlavním fórem mezinárodní ekonomické spolupráce, na něhož připadá kolem 85 % světového HDP, přes 75 % světového obchodu a asi dvě třetiny obyvatelstva světa. Letos se bude summit G20 konat na Bali 15. a 16. listopadu.„Ve skutečnosti v průběhu našich posledních rozhovorů s ním (s Vladimirem Putinem) jsem mu řekl, že jsem toho názoru, že jeho návštěva Indonésie by mohla být účelná. Ten mi ale řekl: „Dovolte, abych tu situaci zhodnotil, a pak vám oznámím“. Pak se ruská strana rozhodla, že do Indonésie poletí ministr zahraničí… Co se týče jeho rozhodnutí se summitu nezúčastnit, pan Putin to pravděpodobně konzultoval se svým týmem a přijal v konečném důsledku toto rozhodnutí. Bylo by vůči němu a jeho týmu neuctivé dávat hodnocení v této otázce,“ řekl Erdogan novinářům v letadle po návratu z Uzbekistánu.

