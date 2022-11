https://cz.sputniknews.com/20221112/ukrajinsky-ministr-zahranici-obvinil-rusko-z-hladovych-her-18867964.html

Ukrajinský ministr zahraničí obvinil Rusko z „hladových her“

Ministr zahraničních věcí Ukrajiny Dmytro Kuleba během summitu Sdružení národů Jihovýchodní Asie (ASEAN) v Kambodži požádal, aby členové této organizace... 12.11.2022, Sputnik Česká republika

„Vyzývám všechny členy ASEAN, aby využili všech možných metod k tomu, aby Rusku zabránili v jeho hladových hrách s celým světem,“ prohlásil.Tvrdí, že účast Moskvy v obilní dohodě „nestačí“.V Istanbulu se konalo 22. července podepsání mnohostranných dohod o zrušení omezení dodávek ruských potravin do zahraničí a o napomáhání Ruskem vývozu ukrajinského obilí. Dohoda, kterou podepsali zástupci Ruska, Turecka, Ukrajiny a OSN, předpokládá vývoz ukrajinského obilí, potravin a hnojiv po Černém moři ze tří přístavů včetně Oděsy.Ruský prezident Vladimir Putin na začátku září poukázal na to, že Západ vyváží větší část ukrajinského obilí do vlastních zemí, a nikoli do afrických států, které ho potřebují. Podle jeho názoru by bylo třeba projednat s prezidentem Turecka omezení na této trase. Stálý zástupce RF při OSN Vasilij Něbenzja dříve oznámil, že část potravinové dohody, která se týká exportu ruských potravin a hnojiv, není účinná. Kvůli tomu podle jeho slov není vyloučeno zastavení platnosti dohody.Ráno 29. října provedl kyjevský režim teroristický útok na lodě Černomořského loďstva a na civilní lodě, které se nacházely na vnějším a vnitřním rejdě Sevastopolu.Poté Rusko zastavilo, avšak 2. listopadu obnovilo svou účast v potravinové dohodě poté, co Ukrajina poskytla dostatečné záruky toho, že obilní koridor na Černém moři a ukrajinské přístavy nebudou použity k bojovým akcím proti Rusku.

