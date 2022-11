Sergej Lavrov se zúčastnil summitu Východní Asie v Kambodži

https://cz.sputniknews.com/20221113/sergej-lavrov-se-zucastnil-summitu-vychodni-asie-v-kambodzi--18869147.html

V hlavním městě Kambodže skončil summit Východní Asie, ruskou delegaci vedl Lavrov. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov promluvil na summitu Východní Asie... 13.11.2022, Sputnik Česká republika

Fotografii ze summitu zveřejnila na Telegramu mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Je na ní vidět, že Američané v čele s Bidenem sedí v síni během projevu ruského ministra.Samotný summit byl, jak napsala Zacharovová, zahájen s opožděním, půlhodinu čekali na Bidena, ale nedočkali se.Americký prezident přicestoval do Phnompenhu včera ráno a již předvedl svá obyčejná přeřeknutí. Když děkoval vedení hostitelské země za organizaci summitu, popletl si Kambodžu a Kolumbií, pak mluvil o nutnosti se bránit před „hrozbami založenými na pravidlech pořádku (měl na mysli hrozby pro tento pořádek).Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov promluvil k výsledkům summitu a řekl, že USA a řada západních zemí trvaly na zařazení do závěrečného společného prohlášení summitu Východní Asie nepřijatelných hodnocení situace kolem Ukrajiny, což zabránilo účastníkům v přijetí kolektivních rozhodnutí.„Kolektivní rozhodnutí nebyla dnes přijata, poněvadž USA a jejich západní kolegové trvali na absolutně nepřijatelné řečí ohledně situace na Ukrajině a kolem ní. Proto mají být směry další spolupráce zaznamenány v komuniké, které zveřejní svým jménem předsedající Kambodža.Lavrov rovněž prohlásil, že Moskva a Peking jsou zajedno v hájení úlohy Sdružení států Jihovýchodní Asie (ASEAN), ale Západ má vlastní plány.Do vojenského paktu AUKUS se dnes zejména „snaží aktivně zapojit” Nový Zéland, Kanadu a Japonsko, řekl ruský ministr a poukázal na to, že se navíc „prosazují neveřejné iniciativy ohledně sledování námořní činnosti.”„Naši čínští přátelé si to výborně uvědomují, spolu s nimi hájíme účelnost a nutnost zachování formátů vytvořených kolem ASEAN, hájíme nutnost zachování i v budoucnu hlavní úlohy, kterou hraje ASEAN, avšak Západ má vlastní plány, což dnes zaznělo dost jasně,” dodal Lavrov.Má za to, že postoj Ruska a Číny sdílejí dnes množí členové ASEAN.„Náš postoj, který spočívá v hájení úlohy ASEAN, hodnotí naši partneři velmi vysoce,” ujistil Lavrov.Summit Východní Asie je platforma pro dialog lídrů států Asijsko-Tichomořského regionu o otázkách politického zřízení, zajištění rozvoje a prosazení kooperace států. Jejím členem je Brunej, Vietnam, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Barma, Singapur, Thajsko a Filipíny a také partneři na jednáních, Rusko, Austrálie, Indie, Čína, Jižní Korea, Nový Zéland, USA a Japonsko. Moskva tradičně považuje tuto platformu za důležitý prvek multipolární architektury regionální bezpečnosti.

