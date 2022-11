https://cz.sputniknews.com/20221113/zapad-testoval-na-ukrajine-narkoticka-analgetika-prohlasili-v-llr-18868921.html

Západ testoval na Ukrajině narkotická analgetika, prohlásili v LLR

Západ testoval na Ukrajině narkotická analgetika, prohlásili v LLR

Západ testoval na Ukrajině narkotická analgetika, prohlásil v rozhovoru pro Sputnik hlavní státní hygienik LLR Dmitrij Dokašenko. 13.11.2022, Sputnik Česká republika

2022-11-13T09:10+0100

2022-11-13T09:10+0100

2022-11-13T09:10+0100

svět

západ

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/656/72/6567286_0:141:1920:1221_1920x0_80_0_0_6b4707ffbfadcc6c27d1f0bba64cf9a5.jpg

Testování přípravků se nekonalo, podle jeho slov, v zemích, které je vyráběly, protože to bylo dražší, také plat dobrovolníků a odborníků byl nižší než v Evropě.„Takové přípravky jako nazální narkotické analgetikum na světě neexistují. Jde tedy o moderní vývoj, který také potřebuje moderní farmaceutickou základnu. Na Ukrajině, v každém případě podle informací do roku 2014, takovou základnu neměli,” řekl agentuře Dokašenko.Profesor katedry anesteziologie, intenzivní terapie a pohotovostní zdravotní péče Luhanské lékařské univerzity vysvětlil, že místo laboratoře na Donbasu, nedaleko linie dotyku, minimalizovalo riziko úniku informací v případě neúspěchu.„Hlavní je, že v případě neúspěšných dat výzkumu nebyly by výsledky brzy zveřejněny, jak by se to stalo v každé evropské zemi,” poznamenal zdravotník.Dokašenko se do roku 2014 zúčastnil testování různých farmaceutických přípravků.Zdroj Sputniku předtím informoval, že Kyjev testoval v laboratořích objevených na osvobozeném území Luhanské lidové republiky nazální analgetika obsahující narkotické látky, jež byly vyvinuty na Západě pro vojáky NATO.Náčelník vojsk radiační, chemické a biologické ochrany Ozbrojených sil RF, generálporučík Igor Kirillov v srpnu prohlásil, že odborníci objevili v zdravotnickém středisku Farmbiotrest, které bylo osvobozeno v Rubežném v LLR, důkazy toho, že se na Ukrajině několik let konaly klinické zkoušky neregistrovaných přípravků s potenciálně nebezpečnými vedlejšími účinky. Testování se, podle jeho slov, konalo na místních obyvatelích.Moskva provádí od 24. února vojenskou speciální optraci na Ukrajině. Prezident Vladimir Putin označil za její konečný cíl osvobození Donbasu a vytvoření podmínek zaručujících bezpečnost samotného Ruska.

https://cz.sputniknews.com/20220419/rusko-pozve-predstavitele-usa-k-rozhovoru-o-biologickych-laboratorich-18198152.html

západ

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

západ, ukrajina