Britské MZV prohlásilo, že si nepřeje normalizaci vztahů s Ruskem

Britské MZV prohlásilo, že si nepřeje normalizaci vztahů s Ruskem

Londýn neplánuje obnovení normálních vztahů s Ruskem, prohlásil britský ministr zahraničí James Cleverly na prahu summitu zemí G20. 14.11.2022, Sputnik Česká republika

„Vůbec nehodláme normalizovat vztahy s Ruskem,” řekl v pořadu televize Sky News v odpovědi na otázku, mohl by britský premiér Rishi Sunak jednat s Vladimirem Putinem, kdyby se ten zúčastnil schůzky lídrů zemí G20.Cleverly dodal, že Británie hodlá vyslovit ruské delegaci kritiku kvůli situaci na Ukrajině.Později diplomat promluvil v rozhlase LBC a řekl, že některé země nevyslovují svůj nesouhlas „natolik otevřeně,” jak by si to přála Británie, a že království hodlá pokračovat v prosazování „mezinárodního odsouzení” činnosti ruské vlády. Zejména je podle jeho názoru důležitý postoj Číny, která má „obrovský vliv” na světové aréně, a kterou Moskva „poslouchá.”V Kremlu předtím okomentovali perspektivy vztahů s Londýnem a prohlásili, že dnes nevidí „ani předpoklady, ani důvody, ani naděje na to, že v dohledné budoucnosti dojde k nějakým pozitivním změnám.” Také dodali, že „Rusko je i nadále přístupné a připravené projednat ty nejsložitější otázky, ale nikoli na úkor vlastních zájmů.”

