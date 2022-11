https://cz.sputniknews.com/20221114/nemecka-tovarna-misto-ceskeho-letiste-vlada-cini-strategicka-rozhodnuti-bez-analyzy-varuje-expert--18873899.html

Německá továrna místo českého letiště? Vláda činí strategická rozhodnutí bez analýzy, varuje expert

Německá továrna místo českého letiště? Vláda činí strategická rozhodnutí bez analýzy, varuje expert

15. listopadu proběhne celorepublikový protest aviatiků proti zřízení gigafactory na Plzeňsku. Továrna má být postavena na území armádního letiště Líně. Podle... 14.11.2022, Sputnik Česká republika

Vláda navíc o projektu nedostatečně komunikuje, což podle názoru odborníka vzbuzuje nedůvěru.Výroba lithiových baterií pro elektroautomobily se má nacházet v průmyslové zóně o rozloze 391 hektarů. Zakladatelem bude německý vlastník Škody, který se nyní rozhoduje nyní mezi lokalitou v České republice, Polsku a Maďarsku. Vláda investiční projekt průmyslové zóny v hodnotě až 122 miliard korun usilovně podporuje. Již proběhla jednání členů kabinetu se zástupci Plzeňského kraje, ministerstvo obrany citovalo vlastní studii potvrzující, že pro Armádu ČR nemá letiště na Plzeňsku strategický význam.Obyvatelé obce však mají obavy ze ztráty vodních zdrojů, které budou v hojnosti potřebné pro chod budoucí výroby. Město nyní nedisponuje postačující ubytovací kapacitou pro nové pracovníky. Nesouhlas odborné letecké veřejnosti vyslovil legendární československý pilot a předseda Českého svazu letectví Václav Vašek. Vyzval vojenské piloty a techniky ze základen Čáslav, Náměšť nad Oslavou, Praha-Kbely a Pardubice k protestu příští úterý.„Mnozí máme v paměti, že v první polovině devadesátek minulého století Klausova vláda rozhodla o nevratném zrušení vojenského letiště v Žatci, což byla nejmodernější letecká základna v Československu do té doby... Dnes by firmy v zóně Triangle byly vděčné za svoje letiště. Věřte, že vím, o čem hovořím. Současná Fialova vláda dne 19.10.2022 přijala usnesení č. 879 o likvidaci letiště Plzeň – Líně, údajně ve prospěch zelené demagogie, v němž už slibuje koncernu Volkswagen, že mu umete cestičku. … Žádný člen vlády ještě ani nežil, když letiště Líně, jako i většina významných letišť po celé republice, bylo budováno. Proto tento spolek laiků nemá ani morální ani formální právo rozhodovat o jeho zničení. Oni nedokáží něco kloudného vytvořit, tak chtějí alespoň vše kolem sebe devastovat,” prohlásil Vašek.Současnou situaci okomentoval v rozhovoru pro Sputnik expert na letectví a podnikatel Michal Čupa.Český svaz letectví svolává na 15. listopadu protest proti likvidaci letiště Líně. Podle stanoviska ministryně obrany Armáda České republiky toto letiště u Plzně nepotřebuje, vláda projekt továrny na baterie do elektroautomobilů také podpořila. Proč je navzdory tomu letiště Líně považováno odborníky za nezbytnou součást letecké infrastruktury?Michal Čupa: Přinejmenším je podivné, že armáda dlouhodobě považovala letiště za strategicky důležité. Nevíme proč, protože jde o tajné informace. Poté, co Volkswagen projevil o gigafactory zájem, armáda náhle shledala, že letiště nejenom není strategicky důležité, ale je dokonce nepotřebné. To je pozoruhodný obrat. Proč došlo k takovému zásadnímu obratu, není jasné, neboť ani toto rozhodnutí nebylo zveřejněno.Armáda přitom odepsala letiště v době, kdy vláda připravuje rekordní investice do vojenského letectva a hodlá zvýšit obranný rozpočet.Rozhoduje se tedy na základě faktů, které jsou veřejnosti nedostupné, což rozhodně nebudí důvěru. Zato víme, že obětí gigafactory se stane aktivní letiště. Nenalhávejme si, že dnes lze postavit jiné nebo nové letiště. Nelze. Likvidace letiště je nenávratným krokem.Vláda špatně komunikuje s obcemi, Plzní, krajem i veřejností. Chybí jakákoliv studie, která by komplexně posoudila dopady a přínosy gigafactory. Nedostatek informací pochybnosti o smysluplnosti záměru umocňují.Projekt gigafactory společnosti Volkswagen prezentují ministři Síkela a Stajnura jako strategickou investici do inovativního průmyslu, který vytvoří 4500 pracovních míst. Stavba továrny jde ruku v ruce i s agendou Zeleného údělu. Měly by podobné inovativní projekty být upřednostňovány před takovými transportními objekty, jako je letiště?Velká investice je lákavá a je jasné, že vláda by ji ráda získala. Tím spíše, že projekt potřebuje škodovka.Sporné však není jen rozhodování o gigafactory. Otázkou je i budoucnost samotné elektromobility. Ceny energií výrazně vzrostly a pro výrobu elektřiny se kvůli energetické krizi mobilizovaly i uhelné elektrárny. Budoucnost elektromobility už zdaleka nevypadá tak „zeleně“, jak se nám tvrdilo, a reálně hrozí, že „čisté“ a prohibitivně drahé elektromobily bude pohánět nečistá elektřina. Pokud jí vůbec bude dostatek.Celé to začíná připomínat pohádku o tom, jak větrníky a slunce pohánějí naše auta. Připomeňme si, že energetická krize začala už v roce 2021, a to právě selháním obnovitelných zdrojů. Tento fakt je ignorován, žádná sebereflexe nenastala a Green Deal jede dál. Problém je, že fyzikální zákony se ideologií znásilnit nedají.S jakými výsledky podobné akce můžeme počítat? Co by se podle Vás mělo udělat, aby hlas místních obyvatel majících obavy ze ztráty vody byl vyslyšen?Obávám se, že vláda je pevně odhodlána o investici bojovat a není připravena zohlednit jiné názory, a to včetně těch z okolí letiště a regionu. Ovšem není to naše vláda, která rozhoduje, rozhodovat bude Volkswagen. Takže je dost možné, že se jedná o příslovečnou bouři ve sklenici vody.Nicméně celá situace ukazuje, že vláda je připravena přijímat strategická rozhodnutí bez dialogu, nezbytných studií a analýz. A to rozhodně není cesta, jak budovat naši úspěšnou budoucnost.

