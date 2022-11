https://cz.sputniknews.com/20221114/turecky-ministr-vnitra-zkritizoval-postoj-usa-k-teroristickemu-utoku-v-istanbulu-18873573.html

„Nepřijímáme soustrast americké ambasády.” Turecký ministr vnitra zkritizoval postoj USA k útoku

„Nepřijímáme soustrast americké ambasády." Turecký ministr vnitra zkritizoval postoj USA k útoku

Turecký ministr vnitra Suleyman Soylu podrobil kritice reakci USA na explozi v centru Istanbulu, která si podle prvních zpráv vyžádala životy šesti lidí... 14.11.2022

„Myslím, že soustrast vyslovenou dnes USA máme zhodnotit jakoby vrah byl jedním z prvních v místě činu, a reakce na toto poselství bude velmi jasná. Uvidíme to dá-li Bůh v nejbližším čase,” cituje ministra Anadolu.Řekl, že „zvlášť zřejmá je neupřímnost našich takzvaných spojenců.”„Zdá se, že to mají být naši přátelé, kteří buď schovávají všechny teroristy ve svých zemích, nebo poskytují jim pobyt na územích, jež okupují, na územích, která sami spravují, také jim posílají peníze, a to úředně z vlastních senátů,” zdůraznil Soylu.Podle jeho názoru by měly být přezkoumány spojenecké vztahy se státem, který podporuje teroristické oblasti a posílá tam peníze ze svého senátu.Mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová předtím prohlásila, že „USA rozhodně odsuzují násilnický čin v Istanbulu” a také vyslovují „hlubokou soustrast těm, kdo ztratili své milované.V neděli zahřměl na rušné ulici pro pěší ve středu Istanbulu výbuch. Prezident Recep Tayyip Erdogan sdělil, že následkem zemřelo šest lidí.

