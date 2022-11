https://cz.sputniknews.com/20221114/uskodi-to-cesku-a-slovensku-media-informuji-o-rozporech-v-eu-kvuli-dodavkam-jaderneho-paliva-z-rf--18875133.html

Uškodí to Česku a Slovensku. Média informují o rozporech v EU kvůli dodávkám jaderného paliva z RF

Uškodí to Česku a Slovensku. Média informují o rozporech v EU kvůli dodávkám jaderného paliva z RF

V zemích Evropské unie vznikly rozpory v otázce dodávek ruského jaderného paliva a spolupráce se společností Rosatom, píše The Hill. 14.11.2022, Sputnik Česká republika

2022-11-14T19:58+0100

2022-11-14T19:58+0100

2022-11-14T19:58+0100

svět

jaderná elektrárna

rosatom

česká republika

eu

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1a/12849089_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1738cbf519c7e3ceb78ab9a83fffe045.jpg

V článku se poukazuje na to, že Rosatom dnes dodává jaderné palivo pro jaderné elektrárny v Česku, Slovensku, Bulharsku a Maďarsku.Proto způsobí každé rozhodnutí EU o zrušení dodávek paliva těmto elektrárnám okamžité ekonomické škody, zatímco jiné země vyzývají k tomuto zákazu.List The New York Times předtím napsal o nesouhlasu některých západních zemí s restrikcemi proti RF v sférách, jež jsou pro ně výhodné. Mluvilo se rovněž o obchodu s ruskými diamanty a nákupu jaderného paliva z RF.Odborník z oddělení strategického průzkumu Total Research Nikolaj Vavilov poznamenal v komentáři k této zprávě, že jaderné elektrárny ve Francii, Maďarsku, Slovensku, Finsku a dalších zemích závisí na ruském exportu uranu na civilní účely. Obrat činí přibližně 200 milionů eur. Podle Vavilova nemají tyto země vůbec čím nahradit ruské jaderné palivo.Na začátku října přijala EU osmý balíček restrikcí proti Rusku. Obsahuje zákaz od prosince dopravy ropy z Ruska po moři za cenu vyšší zastropované, ropných výrobků od února. Byl také rozšířen zákaz importu a exportu zboží včetně ocelových výrobků, techniky, chemikálií, plastů, cigaret.

https://cz.sputniknews.com/20220924/ministr-zahranici-madarska-odmitl-myslenku-sankci-proti-gazpromu-a-rosatomu-18679639.html

česká republika

eu

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

jaderná elektrárna, rosatom, česká republika, eu, slovensko