Lavrov: Ukrajina vytyčuje neadekvátní podmínky pro jednání

„Západ tam dodal větu, že „mnohé delegace“ odsoudily Rusko. My jsme zase zapsali, že byly vysloveny také alternativní názory. Myslíme si, že to úplně stačí, abychom se nezahloubávali do této problematiky, není to přece věc G20,“ vysvětlil ruský ministr zahraničí.