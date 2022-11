https://cz.sputniknews.com/20221115/vitaskova-podpora-vladou-trem-prezidentskym-kandidatum-je-politicky-zasah-do-voleb-18878700.html

Vitásková: Podpora vládou třem prezidentským kandidátům je politický zásah do voleb

Zakladatelka institutu občanských práv a svobod Alena Vitásková v rozhovoru Sputniku uvedla, čím jsou aktuální prezidentské volby výjimečné. Objasnila, proč... 15.11.2022

Čím jsou současné prezidentské volby příznačné? Jak se změnil Váš postoj k volbám a koho nyní považujete za vhodného kandidáta na post prezidenta?Alená Vitásková: Tyto prezidentské volby jsou příznačné prohlubující se krizi, rozhádanosti ve společnosti, strachem a restrikcemi nejen proti občanům, ale i nepohodlným kandidátům. Nepohodlní jsou označování za dezinformátory, či dokonce nějaké ruské trolly. Průběh voleb povede ještě k větší názorové atomizaci společnosti, k jejímu rozdělování. Očekávám demagogické výstupy obhajující neoliberalismus marxistického typu, který byl do naší země importován.Svět prochází krizí, kdy se staré uspořádání bipolárního světa hroutí. Kdo z kandidátu bude tyto změny vnímat a jak se bude stavět k novým principům moderního vnímání multipolárního světa uvidíme v následujících týdnech.Můj postoj k volbách se nezměnil. Jejich průběh sleduji a postoje jednotlivých kandidátu si vyhodnocuji. Skutečnost, že jsem nepodala registraci bylo pragmatické vyhodnocení mé pozice v těchto volbách. Bohužel mě občané svými podpisy nepodpořili, abych vstupovala do voleb se silným mandátem, tj. min. 100 tisíc podpisů, jak jsem od počátku požadovala a rovněž sdělila jako podmínku mé účasti ve volbách. Dosáhla jsem 64 643 podpisů (za které svým podporovatelům velmi děkuji). Nicméně masivní podpory občanů jsem nedosáhla. Údajně se báli podepsat. Silný občanský mandát byl podmínkou sponzorů pro financování mé kampaně.V této chvíli je předčasné hovořit o vhodném kandidátovi. Očekávala jsem, že se poslední den registrace (8. 11. 2022) objeví skutečně výrazné osobnosti. Nestalo se tak. V té šedi kandidátů si nemohu nyní vybrat toho vhodného na post prezidenta. Uvidíme. Ale určitě vím, koho rozhodně nepovažuji jako vhodného kandidáta na post prezidenta.Místo favorita voleb v poslední době patří bývalému náčelníku NATO generálu Pavlovi. Nahrává tomu dominující ve společnosti téma vojenského konfliktu na Ukrajině nebo spíše jeho přítomnost v médích?Alena Vitásková: Pokud je kdokoliv favorizován tak dlouho dopředu, dokonce ještě dřív, než vůbec projevil zájem do voleb vstoupit, tak se musí každý soudný člověk zamyslet. Proč tomu tak je? Kdo, proč a jaký scénář pro tyto volby připravil? Stejné to je u pana generála Pavla. Mělo by nás zajímat, kdo ho vyrobil a proč je médii tak prosazován. Připadá mi to jako drahá reklama na nekvalitní výrobek, který je bez reklamy téměř neprodejný. Anebo je to předem dlouhodobě připravovaný scénář viz. Slovensko? Kdy ve vhodném okamžiku pan Pavel odstoupí a předá pozici paní Nerudové - Čaputové.Co se týká souvislosti s vojenským konfliktem na Ukrajině, tak právě naopak. V čele státu by měl stát člověk netoužící po válce, ale v této těžké době spíše pacifista. Který bude tlumit válečné konflikty diplomatickými cestami. Role zkušeného vojáka je na jiném kolbišti než na Hradě.Průzkum Partners zjistil, že 86 % Čechů vnímá současnou hospodářskou situaci v ČR jako výrazně horší než před rokem. Spojují to s růstem cen energií, zdražováním potravin a rostoucím schodkem státního rozpočtu. Současná vláda zatím neuplatnila účinnou strategii proti krizi, ukazují na to jak inflace, tak rostoucí zadlužení státu. Proč navzdory tomu v průzkumech první trojku míst drží provládní liberální kandidáti?Alena Vitásková: Na prvních místech v průzkumech jsou kandidáti, které podpořila vláda, ale také občané. Ti, kteří sbírali podpisy (asi prostřednictvím agentur) získali opravdu úctyhodné množství. Na to, že se lidé „bojí“ podepsat, musím smeknout klobouk, je to opravdu velká občanská podpora. Paní Nerudová snad měla 81 tis. podpisů pan Pavel stejně… Je pravda, že já jsem sběr podpisů prostřednictvím agentury odmítla (mělo to stát cca 200,00 Kč za podpis, prý by mi dali i slevu….), nepovažovala jsem to za vypovídající podporu občanů, ale koupený podpis.Z výše uvedeného vyplývá, že buďto se průzkumy přizpůsobují politickému přání vládnoucích stran, anebo jsou občané doslova dezorientováni. Obojí je velmi špatná zpráva pro naši společnost.Jak premiér Fiala sdělil, když vyhlašoval podporu třem kandidátům na prezidenta, tak proti tzv. dezinformátorům, kteří budou kandidovat, se bude v průběhu voleb vláda ohrazovat. Já to považuji za politický zásah do průběhu voleb.Myslím si, že občané tolik nevnímají, jak jsou karty rozdány. Budou volit ty, které budou nejvíce vidět, bez ohledu na to, co budou říkat. Budou hodnotit podle růstu preferencí v tzv. průzkumech, či ty, kteří mají nejvíce procent v sázkových kancelářích. Tito kandidáti budou předurčení i k vítězství ve volbách.Pro odlehčení k tomuto závažnému tématu doporučuji si přečíst moji knihu „Prezident“, která v těchto dnech vyšla a je v prodeji v knihkupectvích a na e-shopu www.institut-av.eu (s mým podpisem). Protože i v těžké době je dobré mít veselou mysl.Po říjnových demonstracích vzniklo několik seskupení expertů v rámci Národní rady obnovy a Zachráníme náš stát, která usilují o komplexní řešení současné krize. Opakují v něčem Vaši platformu „Energie není luxusním zbožím“? Jak hodnotíte jejich možnosti pro úspěch a prosazení agendy?Alena Vitásková: Platformu „Energie není luxusní zboží“ jsem zakládala před rokem. Po ročním působení jsem toto seskupení opustila (bylo to počátkem listopadu letošního roku). Osobně jsem ze své cesty nevybočila, ať již v oblasti energetiky, dodržování lidských práv, tak zájmu kandidovat v prezidentských volbách, psát knihy. Jednoduše řečeno: „Pokračuji dál, ale s jinou karavanou.“Nezapojila jsem se do žádných z výše uvedených seskupení odborníků a platforem, jak zachránit náš stát apod. Jsem názoru, že krizi lze řešit pouze dvěma způsoby. Politicky, nebo revolučně. Já se přikláním k politickému řešení, např. prostřednictvím předčasných voleb. K úspěchu ve volbách potřebujete stabilní, názorově zralou stranu, jejíž lídr bude osobnost, nikoliv manipulátor s davem, či populista. Bude mít kolem sebe lidi, kteří ho při první příležitosti nepodrazí. Prostě více „Apoštolů a méně Jidášů“. Energetika, tak jak jsem problém dříve popsala, se stala pro mnohé populisty jakýmsi výtahem k zviditelnění.Energetika, plynárenství bude rezonovat v naší společnosti. Přeji všem odborníkům, aby byli úspěšní a dosáhli všeobecného blaha v naší zemi. Nechci, aby tato úspěšnost byla doprovázena jakýmsi „pražským majdanem“. Revoluce vynáší ty, kteří nakonec nebudou umět stát řídit a budeme tam, kde jsme nyní.Česká republika nyní drží první místo v podílu v pomoci Ukrajině na HDP země mezi evropskými státy. Posílá tam dále i vojenskou pomoc, čím prospívá k další eskalaci konfliktu. Vidí v tom podle Vás vláda hospodářskou příležitost pro Českou republiku, nebo je to politické gesto v rámci českého předsednictví v EU a také vůči aliančním partnerům v NATO?Alena Vitásková: Česká vláda svými rozhodnutími poškozuje zájmy České republiky. Opakovaně jsem se vyjádřila, že naše předsednictví v EU jsme mohli využít jako mediátor mezi Ruskem a Ukrajinou k ukončení konfliktu a zahájení mírových jednání. Zde bych viděla obrovské zviditelnění naší diplomacie, našich politiků celému světu. Zapsali bychom se do dějin jako mírotvorci, nikoliv jako váleční štváči.Právě taková jednání by pro naši zemi mohla vytvořit vhodné podmínky pro celou řadu hospodářských a obchodních příležitostí při obnově poškozené Ukrajiny. Každým dnem umírají nevinní lidé – na obou stranách, každý den probíhajícího konfliktu vede k neskutečným lidským tragédiím, k materiálním škodám.Jako pacifistka jsem se trvale vyjadřovala k ukončení konfliktu a zahájení mírových jednání. Nyní použiji slova Alberta Einsteina: Mír se nemůže udržovat silou, ale pouze porozuměním.Podle ministerstva zahraničí Česká republika neuzavře přímé energetické smlouvy s Katarem, protože existují soukromé společnosti, které dodávají energetické suroviny na český trh. Jak takový přístup ovlivní energetickou bezpečnost ČR? Je tento postup v zájmu státu?Alena Vitásková: Tento postup není v zájmu státu, není v zájmu občanů České republiky. Určitě bude v zájmu soukromých firem, které stát tímto „primitivním“ způsobem chrání i v této krizi. Možná, když poodkryjeme, o které soukromé firmy se jedná, tak bude vše jasnější.Na druhé straně nevím, kdo za stát by byl schopen odborně vyjednávat s Katarem, který určitě bude chtít jednat na bázi dlouhodobého kontraktu. Na toho odborníka bych se ráda podívala.Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová vyzývá k vytvoření solidární výměny elektřiny a plynu v EU. Jak moc to může ovlivnit energetiku ČR a vývoj cen energií?Alena Vitásková: Uměle vytvořená hra na solidaritu, která vyhovuje jen někomu, nikoliv naši zemi. Nevím, jakou solidaritu paní Jourová prosazuje. Jestli to má být, že ČR dodá levnou elektřinu do Německa a pak z Lipska nakupuje drahou elektřinu pro své domácí spotřebitele? A solidárně nám pak Německo prodá plyn (možná i ruský) za mnohem vyšší ceny, než nakupuje… To přece není solidarita. Nebo to paní Jourová možná myslí tak, že ČR dodá levnou elektřinu svým domácím spotřebitelům a pak přebytek - levnou elektřinu dodá do Maďarska a Maďaři nám zase dodají levnější plyn, který mají zajištěn na bázi dlouhodobých kontraktů s Ruskem?Jak můžeme v poslední době sledovat, tak solidarita některých zemí EU se vyznačuje tím, že jednotlivé státy začaly chránit své vlastní zájmy, národní zájmy na prvním místě. Pak teprve jsou solidární s ostatními…

