Lídři G20 schválili závěrečnou deklaraci, oznámila média

Předáci zemí G20 schválili deklaraci podle výsledků summitu v Indonésii, oznámila agentura Reuters s odvoláním na diplomatické zdroje. 16.11.2022, Sputnik Česká republika

„Deklarace lídrů G20 byla schválena,“ potvrdili spolubesedníci agentury.Jak se podotýká, v závěrečném prohlášení odsoudila většina členských zemí G20 konflikt na Ukrajině, pozice vůči situaci na Ukrajině se ale liší (byly také „jiné názory na tuto situaci a na sankce“). Lavrov včera prohlásil, že na tom trvalo Rusko, a že to úplně stačí, abychom se do tohoto problému nezahloubávali, protože to není věc G20.Byl také zdůrazněn význam obilní dohody a nepřípustnost hrozeb použití jaderných zbraní a jejich faktického použití.Dříve bylo oznámeno, že text komuniké byl zkoordinován v pondělí večer po několikadenních debatách mezi západními byrokraty a úředníky z Ruska a Číny.

