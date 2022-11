https://cz.sputniknews.com/20221117/erdogan-promluvil-o-vysledcich-dohody-o-obilovinach-18885127.html

Erdogan promluvil o výsledcích dohody o obilovinách

Turecký prezident Tayyip Erdogan sdělil, že během čtyř měsíců platnosti takzvané dohody o potravinách dopravilo asi 500 lodí více než 11 milionů tun obilovin. 17.11.2022, Sputnik Česká republika

Předtím turecký lídr informoval, že dohoda byla prodloužena o 120 dní.Turecký lídr také poděkoval ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi za „vůli a přínos” k prolongaci dohody o obilovinách.„Chtěl bych vyslovit vděčnost Organizaci Spojených Národů, generálnímu tajemníku panu Guterresovi, ruskému prezidentu panu Putinovi a ukrajinskému prezidentu panu Zelenskému za jejich vůli k prolongaci dohody a poblahopřát všem, kdo přispěli svým přínosem,” napsal Erdogan na Twitteru.Dohoda o obilovinách, kterou 22. července podepsali zástupci Ruska, Turecka, Ukrajiny a OSN, stanoví vývoz ukrajinských obilovin, potravin a hnojiv po Černému moři ze tří přístavů včetně Oděsy. Kordinaci plavby lodí se věnuje Společné koordinační středisko v Istanbulu. Termín dohody měl vypršet 19. listopadu.Prezident RF Vladimir Putin v září řekl, že Západ vyváží větší část ukrajinských obilovin do vlastních států a nikoli do chudých afrických zemí. Současně, jak poznamenal stálý zástupce RF při OSN Vasilij Nebenzja, nefunguje část potravinové dohody v tom, co se týče vývozu ruských potravin a hnojiv.

