Marček: Vládu ani pani prezidentku nezaujímajú problémy ľudí. Ich účelom je napomáhať cudzej moci

Peter Marček, podnikateľ a bývalý poslanec NR SR, organizuje dnešný protest v Bratislave proti politike súčasnej vlády. Zúčastní sa ho niekoľko opozičných a... 17.11.2022, Sputnik Česká republika

Dnes sa bude v Bratislave konať protivládny protest. Čo je hlavným cieľom tohto protestu?Peter Marček: Cieľom protestu je vyjadrenie nesúhlasu so smerovaním domácej, ako aj zahraničnej politiky. Ceny potravín vzrástli o 25 percent, ľudia nevedia aké ceny energii ich čakajú. V krajine zlyháva demokracia a právny štát. Všetko to, co bolo symbolom 17. novembra 1989, je práve súčasnou vládou, ktorá sa nazýva ako “vláda rozvahy” a skrýva sa pod slová “demokracia a právny štát” potlačené. Vypinaju média, stíhajú za vlastné názory, propagujú menšiny. Proti tomuto všetkému protestujeme a za SLOVÁKOV.Našu vládu, ako aj pani prezidentku nezaujímajú problémy ľudí a stav krajiny, ale ich účelom je destabilizovať krajinu a napomáhať cudzej moci. Myslite si ze pomoc Ukrajine slúži Slovákom? Co sú to za výroky premiéra, ze ked pomáhame Ukrajine, pomáhame nám. Ich cieľom je dodávať zbrane Ukrajine a urobiť všetko preto, aby nepadla Ukrajina, pretože ten pád by bol zároveň debakel liberálnej demokracie, a teda koniec ich samotných.Každý protivládny protest, a je jedno či sa deje v Prahe, Bratislave, Paríži alebo v Moskve má za cieľ poukázať na chyby, ktorých sa dopúšťa vláda proti záujmom občanov štátu, ktorým má slúžiť. Nikdy a nikde sa nemôže stať, aby neexistovala nejaká skupina obyvateľov, ktorá by nebola s vládnutím aktuálnej garnitúry spokojná. Dôležité však je, aké percento z celkového počtu obyvateľov to je.Žijeme v dobe, v ktorej základnou metódou zverovania moci vláde je princíp demokracie. To znamená, čo chce väčšina, to má vláda, ktorá slúži všetkým robiť. Je nesporné, že súčasná vláda (na nešťastie nie len súčasná „ Dzurinda“ s cca 6% rozhodol o vstupe do NATO) nedisponuje súhlasom ani cca 30% väčšiny zo všetkých obyvateľov Slovenskej republiky.Podľa jednoduchého princípu demokracie, je väčšina obyvateľov (cca 70%) zastúpená niekým, koho nechcú. Odhliadnuc od toho, že je to nedemokratické, je to hrozný podvod na väčšinu obyvateľov. Cieľom tejto akcie je povedať súčasným členom vlády, že sú najnedemokratickejším prvkom právneho štátu.A nie len im. Treba to nahlas povedať aj nám všetkým. Preto bude protest.Demokratické je, aby nás zastupovala vláda, ktorá bude mať podporu väčšiny.Aké sú vaše očakávania čo sa týka zloženia rečníkov a účasti občanov?Vždy očakávam tu najvyššiu účasť, lebo verím v zdravý rozum slovenského národa. Co sa týka rečníkov. Su to skveli ľudia, ktorí venujú svoj voľný čas verejnému záujmu. Je smutne ze práve na takéto výročie mame skúsenosť s obmedzivanim slobody prejavu. A preto ja som velmi rad ze na tomto proteste si každý môže povedať svoj názor slobodne. Liberáli sa boja pravdy a mieru. A prave ta pravda a volanie po mieri okrem iných požiadaviek bude tiež zaznievat na našom proteste.Na proteste budú zastúpené všetky opozičné parlamentné aj mimo parlamentné strany a hnutia, okrem Strany Smer SD, ktorý robí auto protest o 14:30 a po jeho skončení prídu účastníci podporiť náš protest na Šafárikovom nám. a pridajú sa ku nám. Samostatný protest robí strana Hlas SD, nie je mi známe kde. A s Hnutím Republika nekomunikujeme, hneď na začiatku oznámili, že sa ku nám nepripájajú. Ostatných cca 10 politických opozičných strán a hnutí vystúpi a taktiež občiansky pronárodní aktivisti.Tempo rastu spotrebiteľských cien v septembri bolo na úrovni 14.2 %, čo je najvyšší ukazovateľ od roku 2000. Ako si s tým poradia slovenskí obyvatelia?Slováci sú veľmi disciplinovaný a skromný národ. V iných krajinách občania vyháňajú vládu z funkcie, ale Slovák začne uťahovať opasok a možno si nájde aj ďalšiu prácu. Mame to v povahe, nesmiernu vydrž a hrdosť. Chýba nám len guráž alebo len správny vodca. Tých mame však na Slovensku ako maku. Prial by som si, aby ich bolo skôr ako šafranu. Slovák ale nezabúda a ja verím, ze v najbližších voľbách výstaví vlade vysvedčenie. Ale v krátkosti povedané, Slovák si pomáha sam ako vie, lebo vláda nepomáha a prezidentka sa tomu prizerá.Do akej miery je nápomocné súčasné zastropovanie cien energií na Slovensku?Je to dnešná novinka. Naša menšinová vláda dnes schválila vseobecny hospodarsky zaujem na dodavku elektriny pre domacnosti za 61 eur. Uvidíme o mesiac. Rovnako vláda schválila balík pomoci poskytovateľom sociálnych služieb vo výške 20 miliónov eur. Ako sa vyjadril premier Heger ide o pomoc na úhradu časti nákladov na vysoké ceny enrgií ci inflaciu. Táto pomoc prichádza po tom co ľudia na Slovensku vykúpili všetky kotle na drevo, rovnako vykúpili aj drevo a netreba zabúdať aj na pomoc od samospráv, ktoré mali pripravenú pomoc pre tieto zariadenia. Pomoc od našej neschopnej vlády ako vždy prišla neskoro. Ja sa pýtam kde je prezidentka? Odišla do Prahy? Lebo na Slovenku musí chodiť na verejnosť tajne.Slovenská vláda aktivně podporuje Ukrajinu v současném konfliktu s Ruskem: dodává vojenský materiál, domluvilo se s Německem na zřízení střediska pro opravu a údržbu západní vojenské techniky. Co si myslíte o současné zahraniční politice Slovenska?Dá sa povedať, ze Slovensko nemá vlastnú zahraničnú politiku. Ale dobre vykonáva zahraničnú americkú politiku. Dodávaním zbraní pomáha naša vláda ziskom v Amerike a podporuje zbytočne umieranie ľudí na Ukrajine. Okrem toho, ze vojnový štvačik Naď daroval majetok slovenských občanov Ukrajine ohrozil bezpečnosť Slovákov. Podpísaním obrannej zmluvy s Amerikou, Čaputova pozvala amerických vojakov na Slovensko. Páchajú vlastizradu a úmyselne porušili Ústavu SR niekoľkokrát. Som za humanitárnu pomoc Ukrajine a som za to, aby zo Slovenska nechodili zbrane ale aby sa naši predstavitelia snažili prispieť k mieru.Prebieha značné vojenské posilnenie východného krídla NATO. Prezidentka Zuzana Čaputová rovnako ako minister zahraničia Rastislav Káčer podporujú prijatie Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie. Čím si vysvetľujete takýto postoj popredných slovenských politikov?Jedine tým, ze kapitalizmus sa v západných krajinách vyčerpáva a dokonca v takej Amerike sa uz definitívne vyčerpal. Pád socializmu nebol spôsobený tym, ze išlo o utópiu, ale dôvodom jeho padu bola skutočnosť, ze západný kapitalizmus potreboval nové územia, teda nové kolónie, nové zdroje pre svoj blahobyt a to je utopia. A vidíme dnes, ze sa potrebuje dostať ďalej, cez Ukrajinu do Ruska. Postoj našich politikov je ovplyvnený tym, ze nenávidia Slovensko. Aj svojou nevzdelanosťou a nulovou morálnou integritou. Nectia si dohody. Napríklad gentlemanskú dohodu z Malty, kde si americký a rusky (vtedy ešte ZSSR) prezident ustanovili sféry vplyvu.Podľa nedávneho prieskumu by takmer tretina Slovákov chcela žiť v komunistickom režime, ktorý krajine vládol do roku 1989. O čom toto značné číslo podľa Vás vypovedá?O zlej životnej úrovni obyvateľov. Ľudia chcú žiť, bývať, zakladať si rodiny. Nadnárodné korporácie nútia ľudí žiť ako indivídua, ako osamotene stroje bez rodiny iba za jediným účelom, aby im mohli slúžiť. Vytvára sa alternatíva v podobe sexuálnych menšín. Tento chorý svet ktorý sa nám snažia servírovať však Slovákom nikdy nebude vlastný a jedine co spôsobia jeho presadzovaním bufe návrat do čias ked o ľudí bol zo strany štátu záujem. V konečnom dôsledku vyústi toto celé do rozdelenej bezmennej spoločnosti kde nikto nebude vedieť kam patrí a preto sa vytvára toľko pohlaví a možno aj “preludov” aby ti dezorientovani a nebinarni sa našli v tomto koši. Proti tomu musíme bojovať. Pretože to je začiatok konca civilizácie.Ďakujeme za rozhovor

