MZV RF okomentovalo obvinění na adresu Ruska a Íránu z dodávek dronů

„To vše není nic jiného než kouřová clona, kterou záměrně vytvářejí na Západě, aby skryli vlastní neschopnost zajistit skutečnou realizaci jaderné dohody a vrátit se k vlastním závazkům v jejím rámci,” řekl Veršinin.Podle jeho slov Moskva i nadále upozorňuje USA a evropské účastníky dohody, a to i v RB OSN, že „jsou povinni se vrátit do právního prostoru rezoluce RB OSN č. 2231 a přestat ji porušovat”.„Ze své strany nevidíme žádnou rozumnou alternativu obnovení Společného komplexního akčního plánu. Každý jiný plán je přímou cestou k eskalaci s těžkými a možná i nezvratnými následky pro světovou bezpečnost a stav globálních trhů. V OSN si to musí uvědomit,” řekl na závěr.Západní státy tvrdí, že Írán údajně dodává Rusku drony pro použití na Ukrajině. Moskva a Teherán toto obvinění popřely. Íránský ministr zahraničí Hossein Amir Abdollahian prohlásil, že Teherán dodal RF drony několik měsíců před zahájením speciální operace na Ukrajině.Francie, Velká Británie a SRN požádaly předtím Sekretariát OSN o vyslání expertů na Ukrajinu s cílem vyšetření plnění rezoluce č.2231 (O Společném komplexním akčním plánu splnění íránské jaderné dohody), která zakazuje Íránu obchodování s konkrétními druhy produkce bez získání schválení RB OSN, a to i pokud jde o bezpilotní letouny. Avšak, jak zdůraznila ruská strana, Sekretariát OSN plní technické funkce a nemá ani mandát, ani expertízu k provádění vyšetřování. Zahájení tohoto vyšetřování by porušilo článek č. 100 Charty OSN, míní Rusko.Podle daného článku nesmí generální tajemník a personál Sekretariátu požadovat nebo přijímat pokyny od žádné vlády nebo orgánu, které nepatří do organizace.

