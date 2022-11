https://cz.sputniknews.com/20221117/otevrene-lzou-nato-dosla-trpelivost-kvuli-zelenskemu-18884092.html

„Otevřeně lžou.” NATO došla trpělivost kvůli Zelenskému

„Otevřeně lžou.” NATO došla trpělivost kvůli Zelenskému

V Severoatlantické alianci roste nespokojenost ohledně chování ukrajinského prezidenta Zelenského kvůli incidentu s raketami v Polsku, píší noviny The... 17.11.2022, Sputnik Česká republika

2022-11-17T21:19+0100

2022-11-17T21:19+0100

2022-11-17T21:19+0100

svět

nato

volodymyr zelenskyj

ukrajina

polsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/15538350_0:28:3081:1761_1920x0_80_0_0_2f86e471ac1d8964f771c87c7d5e23ec.jpg

Novináři píší, že vytrvalé úsilí Zelenského přesvědčit světové společenství o tom, že se Ukrajina nepodílela na pádu raket v polské vesnici Pszewodów, a to nehledě na důkazy, již začíná rozčilovat NATO. „Je to k smíchu, Ukrajinci ničí naši důvěru vůči nim. Nikdo Ukrajinu neobviňuje, ale oni otevřeně lžou. Je to ničivější než rakety,” řekl v rozhovoru s novináři diplomat z členské země NATO v Kyjevě. Prezident Joe Biden předtím prohlásil, že nepokládá tvrzení Volodymyra Zelenského za důkaz toho, že Kyjev nemá nic společného s pádem raket na polské území. V úterý večer informovala média o pádu dvou raket v Lublinském vojvodství na polsko-ukrajinské hranici, zahynuli dva lidé. Podle agentury AP dopadly na polské území ukrajinské rakety odpálené s cílem zachycení ruských raket. Ruské ministerstvo obrany zdůraznilo, že vojáci neútočili na žádné cíle v blízkosti ukrajinsko-polské hranice a že všechna prohlášení Varšavy o účasti Moskvy jsou provokace. Poukázalo rovněž na to, že podle závěrů expertů jsou na zveřejněných fotografiích z místa činu zachyceny úlomky ukrajinské rakety ze systému S-300. Biden k závěrům mimořádné schůzky lídrů zemí G7 řekl, že předběžné údaje nepotvrzují, že spadlou raketu odpálila ruská armáda. V Pentagonu prohlásili, že se nehodlají zabývat výmysly, ale fakty, a že mají dost možností, aby je zjistili. Polský prezident Andrzej Duda ve středu rovněž uznal, že rakety velmi pravděpodobně patřily Ukrajině.

https://cz.sputniknews.com/20221116/stale-zastupitelstvi-rf-pri-osn-poukazalo-na-to-ze-rusko-nema-podil-na-incidentu-v-polsku--18879831.html

ukrajina

polsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

nato, volodymyr zelenskyj, ukrajina, polsko