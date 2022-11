https://cz.sputniknews.com/20221117/tak-nam-zbyla-papirova-letadla-v-bulharsku--reaguji-na-to-ze-nizozemsko-neposkytne-sve-f-16-18882249.html

„Tak nám zbyla papírová letadla.“ V Bulharsku reagují na to, že Nizozemsko neposkytne své F-16

„Tak nám zbyla papírová letadla.“ V Bulharsku reagují na to, že Nizozemsko neposkytne své F-16

Nizozemsko nemůže poskytnout své letouny F-16 Bulharsku, řekl bulhraský ministr obrany Dimitar Stojanov. 17.11.2022, Sputnik Česká republika

2022-11-17T07:15+0100

2022-11-17T07:15+0100

2022-11-17T07:15+0100

svět

bulharsko

nizozemí

stíhací letoun

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/13452988_0:78:3071:1805_1920x0_80_0_0_fb3cdcd33aeaf2d652eeaa6825c629bf.jpg

Tímto způsobem reagoval na zprávy médií o tom, že země může poskytnout své stíhačky Bulharsku, pokud Bulharsko předá Ukrajině sovětské stíhačky MiG-29. Uživatelé sociálních sítí se začali vysmívat poslancům, kteří si mysleli, že stíhačky F-16 dostanou. „Tak co, blbečkové? Všechno jste vyřídili“! napsala Nina Todorová. Další si vzpomněli na to, že Bulharsko stále nedostalo vlastní F-16, za které zaplatilo v roce 2019. Do provozu měly být uvedeny v letech 2023-2024. Kvůli covidu se však dodávky přesunuly na rok 2025. Někteří odborníci a politici v této souvislosti uvádějí, že Bulharsko má americké stíhačky, které zatím existují pouze na papíře. „Takže nám zbyla papírová (letadla, pozn. red.),“ zavtipkovala si Milena Dimitrová.

https://cz.sputniknews.com/20220813/turecko-pozaduje-aby-usa-co-nejrychleji-vyresily-problem-se-stihackami-f-16-pisi-media-18534992.html

bulharsko

nizozemí

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

bulharsko, nizozemí, stíhací letoun, f-16