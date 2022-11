https://cz.sputniknews.com/20221117/ukrajinske-ozbrojene-sily-zastrelily-v-chersonu-39-proruskych-aktivistu-18888994.html

Ukrajinské ozbrojené síly zastřelily v Chersonu 39 proruských aktivistů

Ukrajinské ozbrojené síly zastřelily v Chersonu 39 proruských aktivistů

Ukrajinské ozbrojené síly zastřelily v Chersonu 39 proruských aktivistů, sdělil mluvčí pohotovostních služeb. 17.11.2022, Sputnik Česká republika

2022-11-17T20:27+0100

2022-11-17T20:27+0100

2022-11-17T20:27+0100

svět

chersonská oblast

aktivisté

vojenská operace

ozbrojené síly

rusko

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/435/88/4358844_0:285:2049:1437_1920x0_80_0_0_7cf4c01bccc0e5d0775a9d1b4701fe14.jpg

„Jejich těla nebyla vydána příbuzným a je plánováno, že budou použita v inscenacích, které mají údajně svědčit o ruských válečných zločinech,“ uvedl zdroj.Dalších 74 lidí bylo odvezeno neznámým směrem.Zástupce pohotovostních služeb také dodal, že nacionalisté zastrašují odjíždějící občany.„Za tímto účelem vtrhávají do domů a bytů ponechaných ve městě Cherson, ničí majetek. Domovní prohlídky jsou zároveň doprovázeny fotografováním a videozáznamy s následným odesláním majitelům nacházejícím se na levobřežní části Chersonské oblasti, s cílem jejich zastrašení,“ vysvětlil.Správa Chersonské oblasti již dříve informovala o případech lynčování a přímých represálií ze strany ukrajinské armády proti místním obyvatelům.Začátkem tohoto týdne zveřejnila agentura Associated Press fotografie pořízené den předtím z Chersonu, na nichž jsou lidé přivázaní ke sloupům. Uvádí se, že je to trest za údajnou spolupráci s ruskými úřady.Poté ukrajinské úřady odebraly akreditace novinářům, kteří ve městě pracovali. V Kyjevě řekli, že to dělali bez koordinace s Ozbrojenými silami Ukrajiny.Úřadující gubernátor Chersonské oblasti Vladimir Saldo zároveň zdůraznil, že existují důkazy o represích ze strany ukrajinských orgánů vůči civilistům v Chersonu. Podle jeho slov Kyjev pronásleduje lidi, kteří „v posledních měsících prostě pokračovali v práci“.Ruské úřady v polovině října vyzvaly obyvatele čtyř regionů na pravém břehu Dněpru, aby odjeli do hloubi Chersonské oblasti a dalších ruských oblastí kvůli neustálému ukrajinskému ostřelování, riziku záplav v případě útoku na přehradu Kachovské vodní elektrárny a také možné izolace skupiny ruských vojsk na pravém břehu.Jak uvedl Sergej Surovikin, velitel Sjednocené skupiny vojsk, situace v Chersonu se stala nebezpečnou pro životy civilistů. Na začátku listopadu bylo z pravého břehu evakuováno 115 000 lidí, načež ministr obrany Sergej Šojgu souhlasil se zahájením přesunu vojsk na levý břeh a organizováním obranné linie podél Dněpru.

https://cz.sputniknews.com/20221117/na-donbasu-az-do-konce-zdravotni-sestra-z-chorvatska-osetruje-vojaky-rf-a-civilni-obeti-ukrajiny-18887905.html

chersonská oblast

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

chersonská oblast, aktivisté, vojenská operace, ozbrojené síly, rusko, ukrajina