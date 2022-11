https://cz.sputniknews.com/20221118/americky-moderator-obvinil-ukrajinu-z-pokusu-o-vyprovokovani-svetove-valky-18884186.html

Americký moderátor obvinil Ukrajinu z pokusu o vyprovokování světové války

Americký moderátor obvinil Ukrajinu z pokusu o vyprovokování světové války

Benny Johnson, moderátor amerického pořadu na televizním kanálu Newsmax obvinil na Twitteru Ukrajinu z pokusu o rozpoutání třetí světové války. 18.11.2022, Sputnik Česká republika

2022-11-18T08:41+0100

2022-11-18T08:41+0100

2022-11-18T08:41+0100

svět

moderátor

třetí světová válka

ukrajina

usa

rusko

polsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/01/14347083_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_f39cd1a67eed9cab8bc69487572a09ae.jpg

„Ukrajina se pokusila o rozpoutání třetí světové války, když ukrajinská raketa spadla na členskou zemi NATO a zabila nevinné obyvatele. Ukrajinští lídři lhali a obvinili Rusko. Napsala to jasně agentura AP. Ukrajinští lídři lhali v pokusu o rozpoutání opravdové třetí světové války,” napsal moderátor na Twitteru.Položil rovněž řečnickou otázku, kdo zaplatil za útok na Polsko a smrt nevinných lidí. Za viníky označil americké daňové poplatníky. „Jak se cítíte po tomto faktu?” zeptal se a poukázal na neuváženost a nezodpovědnost americké vlády.V úterý večer informovala polská média, že v Lublinském vojvodství na hranici s Ukrajinou spadly dvě rakety. V důsledku incidentu zemřeli dva lidé. Podle zprávy agentury AP to byly ukrajinské rakety odpálené s cílem zachycení ruských raket.Přitom okamžitě po události polské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že šlo o rakety ruské výroby, a předvolalo si velvyslance. Prezident Andrzej Duda zároveň uvedl, že přesné informace zatím nemá. Varšava svolala po incidentu v souladu s 4. článkem Charty zasedání Rady NATO. Tento článek stanoví zahájení konzultací v případě ohrožení jednoho ze členů Aliance.Ruské ministerstvo obrany zdůraznilo, že jeho vojáci neútočili na cíle v blízkosti ukrajinsko-polské hranice a že všechna prohlášení Varšavy o účasti Moskvy jsou provokace. Poukázalo rovněž na to, že podle závěrů expertů jsou na zveřejněných fotografiích zachyceny úlomky ukrajinské rakety ze systému S-300.List The Washington Post mezitím napsal s odkazem na údaje rozvědky, že výbuchy v Polsku způsobila jedna nebo dvě ukrajinské rakety S-300, které „se odchýlily od kurzu”.Americká rozvědka získala podle novinové zprávy nové informace, které svědčí o tom, že k explozím došlo v důsledku pádu „jedné nebo možná dvou ukrajinských raket… S-300, které se odchýlily od kurzu”. Novinám to prozradil člověk, který si přál, aby jeho jméno nebylo zveřejněno, ale který měl možnost se seznámit s údaji rozvědky.

https://cz.sputniknews.com/20221116/cnn-ukrajinsti-vojaci-se-priznali-ze-pouzili-protivzdusnou-obranu-pobliz-mista-incidentu-v-polsku-18882530.html

ukrajina

usa

rusko

polsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

moderátor, třetí světová válka, ukrajina, usa, rusko, polsko