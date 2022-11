https://cz.sputniknews.com/20221118/byly-odhaleny-hlavni-obavy-zelenskeho-kvuli-incidentu-s-raketou-v-polsku-18890905.html

Byly odhaleny hlavní obavy Zelenského kvůli incidentu s raketou v Polsku

Byly odhaleny hlavní obavy Zelenského kvůli incidentu s raketou v Polsku

Volodymyr Zelenskyj obvinil Rusko z raketového incidentu v Polsku kvůli obavám, že přijde o podporu Západu. Tento názor vyslovil v rozhovoru pro televizní... 18.11.2022, Sputnik Česká republika

2022-11-18T23:36+0100

2022-11-18T23:36+0100

2022-11-18T23:36+0100

svět

volodymyr zelenskyj

ukrajina

incident

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1055/54/10555452_0:10:2749:1556_1920x0_80_0_0_772a86a407f88448c1ea694c79d17277.jpg

Jak podotkl odborník, svými výroky Zelenskyj „dal v sázku světovou důvěru“. „Asi v budoucnu musíme brát prohlášení ukrajinského prezidenta opatrněji – alespoň dokud nebudou zjištěna fakta. Myslím si, že tentokrát udělal Západ všechno správně,“ prohlásil Staun.Podle jeho slov je ukrajinské vedení znepokojeno tím, že Západ může zastavit svou podporu a připravit Kyjev o pomoc, a přitom Zelenskyj vsadil na „slabou kartu“ s obviněními na adresu Ruska právě „ze strachu, že přijde o politickou a materiální podporu“ západních zemí.„Proto trvá Zelenskyj na svém. Pokusil se konec konců zamlčet příběh, který by mohl připravit Ukrajinu o podporu Západu, i když jde o nešťastnou náhodu“, řekl odborník. Staun přitom nepochybuje o tom, že „dříve či později Západ pochopí smysl všech prohlášení Zelenského“.Večer 15. listopadu spadly na území Polska v blízkosti hranice s Ukrajinou rakety, dva lidé přitom zahynuli. Varšava zpočátku prohlásila, že jde o ruské rakety, a požádala o svolání Rady NATO. Ve středu však prezident Polska Andrzej Duda uznal, že rakety patřily pravděpodobně Ukrajině.Jak sdělil na základě výsledků mimořádné schůzky nejvyšších představitelů G7 prezident USA Joe Biden, předběžné údaje nepotvrzují, že raketu odpálila ruská vojska. Zelenskyj ve středu prohlásil, že nepochybuje o tom, že Kyjev nemá podíl na incidentu v Polsku. Na to však Biden poznamenal, že Zelenského výrok nemůže být důkazem nezúčastněnosti Ukrajiny. Již ve čtvrtek Zelenskyj řekl, že si není tím jist na 100 procent.Na ruském ministerstvu obrany zdůraznili, že vojáci neútočili na žádné cíle v blízkosti ukrajinsko-polské hranice a že všechna prohlášení Varšavy o podílu Moskvy jsou provokativní. Na MO RF poukázali také na to, že podle závěrů odborníků jsou na zveřejněných fotografiích z místa incidentu zobrazeny úlomky ukrajinské rakety pro komplex S-300.

https://cz.sputniknews.com/20221115/zelenskyj-uvedl-na-summitu-g20-svou-formuli-miru-na-ukrajine-18877144.html

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

volodymyr zelenskyj, ukrajina, incident