Duda vysvětlil, proč protivzdušná obrana nesestřelila raketu letící do Polska

Duda vysvětlil, proč protivzdušná obrana nesestřelila raketu letící do Polska

„Žádná země na světě nemá takový obranný systém, který by chránil celé její území, zvláště v tak malé vzdálenosti od hranic, pokud tam nejsou žádné strategické objekty,“ řekl během projevu na Kongresu 590 v Řešově, který vysílala Polská televize.Duda připomněl, že v důsledku této události zemřeli dva muži. Incident označil za nešťastnou náhodu.V tentýž den uveřejnila Gazeta Wyborcza schéma ukazující dráhu rakety, která dopadla na Przevodov. Podle schématu letěla ruská raketa na Dobrotvorskou tepelnou elektrárnu. Systém protivzdušné obrany zareagoval ve Lvově, ale ukrajinská raketa netrefila cíl a odletěla do Polska.Vojenský expert Michal Pekarski v rozhovoru pro noviny upozornil, že raketa, která dopadla na polské území, svědčí o nedostatečně silném systému protivzdušné obrany v zemi. Zdůraznil také, že raketa dopadla několik kilometrů od hranic, kde nebyly žádné životně důležité objekty.Pád rakety na území vesnice Przevodov ve východní části země s následkem smrti dvou lidí byl ohlášen 15. listopadu. Někteří západní politici, včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, okamžitě obvinili Rusko z útoku na Polsko.Ruské ministerstvo obrany naopak označilo spekulace o pravděpodobném ruském podílu na incidentu za provokaci s poukazem na to, že Moskva neútočila na cíle poblíž polsko-ukrajinských hranic. Fotografie trosek zveřejněné v Polsku označili ruští experti za prvky protiletadlové řízené střely systému protivzdušné obrany S-300 ukrajinského letectva.Agentura Reuters později s odkazem na zdroj z NATO uvedla, že americký prezident Joe Biden informoval NATO a G7, že výbuch v Polsku způsobila ukrajinská raketa protivzdušné obrany. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg také řekl, že podle předběžného hodnocení aliance spadla v Polsku ukrajinská raketa protivzdušné obrany.

