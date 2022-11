https://cz.sputniknews.com/20221118/eu-zablokovala-ruska-aktiva-v-castce-68-miliard-eur-18891431.html

EU zablokovala ruská aktiva v částce 68 miliard eur

EU zablokovala ruská aktiva v částce 68 miliard eur

Evropská unie zablokovala ruská aktiva za 68 miliard eur, píše portál Politico s odvoláním na dokument Evropské komise. Větší část těchto peněz se ocitla v... 18.11.2022, Sputnik Česká republika

„Na Belgii připadá 50 miliard ze 68 miliard eur,“ uvádí se v článku. Následuje Lucembursko, v němž jsou zablokována aktiva v částce 5,5 miliardy eur.Podle hodnocení Evropské komise asi 33,8 miliardy eur z celkové částky tvoří národní rezervy Ruska, přesná částka však není známa.Po zahájení ruské vojenské speciální operace na Ukrajině zesílily západní země sankční tlak na Moskvu a zablokovaly přibližně polovinu ruských zlatých a valutových rezerv – kolem 300 miliard USD. Oficiální mluvčí MZV RF Marie Zacharovová označila tyto akce za krádež a upozornila na to, že EU ještě od roku 2014 schvaluje nesčetná nelegitimní a neodůvodněná rozhodnutí o zablokování majetku ruských občanů a společností.EU přitom projednává otázku možného zabavení ruských prostředků a jejich použití pro financování Ukrajiny. Podle slov mluvčího prezidenta RF Dmitrije Peskova jsou to naprosto nezákonné akce, které jsou v rozporu s mezinárodním právem a jsou pokusem o přivlastnění soukromého a státního majetku, což ničí samotné základy systému ekonomických vzájemných vztahů ve světě.Prezident Vladimir Putin nejednou prohlásil, že politika zadržování a oslabování Ruska je dlouhodobou strategií Západu, a že sankce zasadily těžkou ránu celé světové ekonomice. Podle jeho slov je hlavním cílem USA a jejich spojenců zhoršit život milionům lidí. Nicméně, jak podotkl hlava ruského státu, podkopat finanční stabilitu Ruska se nepodařilo, a Evropa se sama dostala do sankční slepé uličky.

