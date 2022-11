https://cz.sputniknews.com/20221118/nemecke-centrum-na-opravu-zbrani-v-sr-vlada-je-pod-vlivem-kolektivniho-zapadu-tvrdi-carnogursky-18891712.html

Německé centrum na opravu zbraní v SR? Vláda je pod vlivem kolektivního západu, tvrdí Čarnogurský

Německé centrum na opravu zbraní v SR? Vláda je pod vlivem kolektivního západu, tvrdí Čarnogurský

Bývalý předseda slovenské vlády Ján Čarnogurský okomentoval pro Sputnik zprávu, že na Slovensku vznikne centrum pro opravu zbraní dodávaných na Ukrajinu. Vláda... 18.11.2022, Sputnik Česká republika

2022-11-18T12:09+0100

2022-11-18T12:09+0100

2022-11-18T12:09+0100

názory

ján čarnogurský

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/11/18887889_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fcd983d71b00956d5cc24929c4958638.jpg

Německo bude na Slovensku opravovat zbraně, které byly použité v bojích na Ukrajině, aby je bylo možné znovu nasadit. V úterý to v Bruselu oznámila německá ministryně obrany Christine Lambrechtová.„Co se týče tanků, které přijíždějí na Slovensko. Naše země již před několika měsíci převezla na Ukrajinu tanky, které sloužily slovenské armádě. Byly to tanky sovětské licence. Německé tanky by měly být jako náhrada za sovětské tanky. Tyto tanky prý poslouží pouze slovenské armádě k obraně Slovenska. Jak to ale bude v budoucnu, zatím nevíme,” podotkl.„Vytvoříme na Slovensku centrum pro obnovu [zbraní]. Je důležité, aby to, co je dodáváno, mohlo být v případě potřeby po bitvě obnoveno,“ řekla v úterý německá ministryně obrany Christine Lambrechtová.Hlavní pozornost bude podle Labmrechtové věnována opravám německých houfnic Panzerhaubitze 2000. Německé úřady již dříve schválily prodej Ukrajině 100 samohybných houfnic, z nichž většina se teprve vyrábí.

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ján čarnogurský, slovensko