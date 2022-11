https://cz.sputniknews.com/20221118/usa-vyzvaly-vsechny-zeme-sveta-aby-odsoudily-raketovou-zkousku-kldr--18892191.html

USA vyzvaly všechny země světa, aby odsoudily raketovou zkoušku KLDR

USA vyzvaly všechny země světa, aby odsoudily raketovou zkoušku KLDR

Severní Korea dnes vypustila balistickou mezikontinentální raketu východním směrem. V 03:23 SEČ spadla raketa ve vzdálenosti 200 kilometrů od ostrova Ošima v... 18.11.2022, Sputnik Česká republika

2022-11-18T18:32+0100

2022-11-18T18:32+0100

2022-11-18T18:32+0100

svět

kldr

balistické rakety

jižní korea

bílý dům

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/589/06/5890614_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_44b87330dd70ad0e1b7cf064199afb9f.jpg

„Vyzýváme všechny země, aby tato porušení odsoudily, a zveme KLDR k vážným jednáním. Dveře pro diplomacii nejsou zatím zavřeny, Pchjongjang ale musí okamžitě zastavit své destabilizující akce a zvolit si místo toho diplomatickou součinnost,“ uvádí se v prohlášení Bílého domu.Jak se podotýká, USA podniknou veškerá nezbytná opatření pro zajištění vlastní bezpečnosti a také bezpečnosti Jižní Koreje a Japonska.Sjednocený výbor náčelníků štábů Jižní Koreje oznámil, že mezikontinentální balistická raketa KLDR uletěla v pátek 1000 kilometrů v maximální výšce přibližně 6100 kilometrů a maximální rychlostí 22 Ma.Vojáci potvrdili, že KLDR odpálila mezikontinentální balistickou raketu v 10:15 (02:15 SEČ) z okolí letiště Sunan nedaleko Pchjongjangu směrem k Japonskému moři.Prezident Jižní Koreje na zasedání Rady národní bezpečnosti v souvislosti s odpálením mezikontinentální balistické rakety dal pokyn uvést v platnost opatření pro zesílení rozšířeného zadržování KLDR, zkoordinovaná s USA, a připravit sankce vůči Pchjongjangu, oznámila prezidentova kancelář.Severní Korea odpálila mezikontinentální balistickou raketu v 10:14 (02:14 SEČ) východním směrem. V 11:23 (03:23 SEČ) spadla raketa ve vzdálenosti 200 kilometrů od ostrova Ošima nedaleko Hokkaidó v hranicích výlučné ekonomické zóny Japonska.Raketa uletěla 1000 kilometrů a vystoupila do výšky 6000 kilometrů, letěla po obloukovité dráze. Podobná dráha předpokládá svislejší start rakety, což umožňuje zkrátit dolet rakety. Podle rozboru Ministerstva obrany Japonska by raketa při startu po obyčejné dráze mohla uletět 15 tisíc kilometrů a dosáhnout území USA. Let trval 69 minut.Od začátku tohoto roku uskutečnila KLDR celkem 34 startů raket. Téměř polovina z nich – 15 – připadá na období po 25. září, byl mj. uskutečněn start balistické rakety středního doletu Hwasong-12, která proletěla nad Japonskem a uletěla 4,5 tisíce kilometrů, což je rekordem pro KLDR, výška letu činila 1000 kilometrů.V KLDR prohlašují, že veškerá její vojenská aktivita je reakcí na „provokace“ ze strany Jižní Koreje, která provádí v poslední době aktivní vojenská cvičení, a to jak samostatně, tak i společně s USA a Japonskem.

https://cz.sputniknews.com/20220917/usa-slibily-ze-vyuziji-svych-jadernych-moznosti-pro-zadrzovani-kldr-18652314.html

kldr

jižní korea

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

kldr, balistické rakety, jižní korea, bílý dům, usa