V Kyjevě zhodnotili škody způsobené infrastruktuře Ukrajiny od začátku speciální operace

Škody způsobené infrastruktuře Ukrajiny od února se dají odhadnout na 100 miliard USD, prohlásil ministr financí Ukrajiny Serhij Marčenko v rozhovoru pro... 18.11.2022, Sputnik Česká republika

Podotkl, že částka může být i větší.Schodek ukrajinského rozpočtu činí v současné době pět miliard USD měsíčně, v příštím roce však hodlají úřady snížit tento ukazatel na tři miliardy USD měsíčně, řekl v závěru Marčenko.Rusko provádí od 24. února speciální vojenskou operaci za účelem demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Před Ozbrojenými silami RF stojí úkol osvobodit Donbas a zaručit bezpečnost Ruska.Od 10. října útočí ruská armáda vysoce přesnými zbraněmi velkého doletu na objekty vojenského řízení, komunikací a energetiky Ukrajiny – od Charkova a Kyjeva až po Lvov a Ivano-Frankovsk. Jak prohlásil Vladimir Putin, je to odveta za teroristický útok na Krymský most a další útoky na civilní objekty v Rusku, které podnikl Kyjev. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj 1. listopadu prohlásil, že je v zemi poškozeno kolem 40 % energetické infrastruktury.

