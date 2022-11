https://cz.sputniknews.com/20221119/vozbrojenych-silach-ukrajiny-uznali-ze-se-kyjev-mozna-podilel-na-incidentu-vpolsku-18895932.html

V Ozbrojených silách Ukrajiny uznali, že se Kyjev možná podílel na incidentu v Polsku

V Ozbrojených silách Ukrajiny uznali, že se Kyjev možná podílel na incidentu v Polsku

V Polsku mohly spadnout úlomky raket OS Ukrajiny, jak uznal mluvčí velení ukrajinských leteckých sil Jurij Ihnat v rozhovoru pro The Washington Post. 19.11.2022, Sputnik Česká republika

„V průběhu ruského útoku na ukrajinskou infrastrukturu v úterý bylo vypuštěno tolik raket, jak ruských, tak i ukrajinských, že by mohly být úlomky raket, které zasáhly Polsko, jak ruského, tak i ukrajinského původu,“ citují noviny Ihnatova slova.Spolubesedník WP vyslovil předpoklad, že „následkem tohoto boje by se mohlo stát cokoliv“. Promluvil také o nutnosti vyšetřování incidentu spolu s představiteli Varšavy.Večer 15. listopadu spadly na území Polska v blízkosti hranice s Ukrajinou dvě rakety. Zahynuli dva lidé.Varšava zpočátku tvrdila, že jde o munici ruské výroby, prezident Polska Andrzej Duda však brzy nato uznal, že to byly nejspíše ukrajinské zbraně.Ministerstvo obrany RF zdůraznilo, že ruská armáda neútočila na cíle v blízkosti ukrajinsko-polské Hranice, a označilo prohlášení polské strany o podílu Moskvy za provokaci. Podle názoru odborníků jsou na fotografiích z místa incidentu v Przewodowě zobrazeny úlomky ukrajinské rakety pro komplex S-300.

