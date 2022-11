https://cz.sputniknews.com/20221119/vsrn-se-ocekavaji-vzime-kratkodobe-vypadky-elektriny-18896670.html

V SRN se očekávají v zimě krátkodobé výpadky elektřiny

V SRN se očekávají v zimě krátkodobé výpadky elektřiny

Šéf německého Spolkového úřadu pro civilní ochranu a pomoc při živelných pohromách (BBK) Ralf Tiesler očekává, že v zimě bude v Německu docházet ke krátkodobým... 19.11.2022, Sputnik Česká republika

2022-11-19T16:11+0100

2022-11-19T16:11+0100

2022-11-19T16:11+0100

svět

německo

zima

elektřina

výpadek

energetika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/14/51/145123_0:342:3648:2394_1920x0_80_0_0_591f73879dece51b6af8f0848481a2c0.jpg

„Jsou důvody k domněnce, že v zimě budou výpadky elektřiny. Mám na mysli regionální časově omezené poruchy zásobování elektrickou energií,“ řekl Tiesler v rozhovoru pro noviny Welt am Sonntag.Podle jeho slov to bude souviset nejen s nedostatkem elektrické energie, ale i s „cílevědomým periodickým odpojováním sítí provozovateli“ za účelem zabránit ohrožení celkového zásobování elektrickou energií. Tiesler zdůraznil, že se očekávají právě krátkodobá, a nikoli „dlouhodobá a rozsáhlá“ odpojení elektřiny. Když odpovídal na otázku o možných krizových situacích, Tiesler podotkl, že pro tento případ uchovává doma „především vodu - několik beden, a konzervy“.Podle jeho slov události z posledních několik let ukázaly, že musíme být připraveni na nečekané kritické situace. V nejbližších letech očekává Tiesler živelné pohromy vyvolané změnou klimatu. „Také si myslím, že Německo musí rozvíjet civilní obranu,“ podotkl Tiesler.Po zahájení speciální vojenské operace RF na Ukrajině zesílil Západ sankční tlak na Rusko, což mělo za následek růst cen elektrické energie, paliva a potravin v Evropě i v USA.

https://cz.sputniknews.com/20221117/eu-uhradi-skody-zemim-ktere-byly-poskozeny-protiruskymi-sankcemi-prohlasil-borrell-18883876.html

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

německo, zima, elektřina, výpadek, energetika