Diplomat okomentoval rozhodnutí UNESCO o „ochraně” ukrajinského boršče

Kultura vaření ukrajinského boršče byla v červenci zařazena do seznamu nehmotného dědictví UNESCO, které neodkladně potřebuje ochranu, poněvadž v zemi probíhá ozbrojený konflikt. Hodnotící orgán dané organizace předtím zdůraznil, že boršč vaří také v jiných zemích východní Evropy.„Oceňujeme samozřejmě vysoce chuť boršče, který v Rusku mají velmi rádi. Avšak upřímně řečeno jsme přesvědčeni, že jeho uznání za ukrajinský ze strany UNESCO neslouží ke cti tohoto tradičního východoslovanského pokrmu ani samotné organizace, která se zabývá podobnými blbostmi,” řekl Ordžonikidze.„Nemýlím-li se, pak kromě ukrajinského existuje ještě moskevský, běloruský a polský (pozn. boršč). V každém případě, jak řekl jeden náš kolega, zatímco Ukrajinci zařazují boršč do seznamu nehmotného dědictví, Rusové ho již dávno a úspěšně vaří, dokonce speciálně pro kosmonauty,” dodal Ordžonikidze.Podle jeho slov celý tento příběh týkající se zařazení boršče do seznamu UNESCO je „prostě legrační”.„Ukrajinci a Západ ztratili kvůli své rusofobii spojení s realitou. Používají všechny programy a nástroje UNESCO bez výjimky, aby prosadili své protiruské téze,” řekl na závěr.

