https://cz.sputniknews.com/20221120/klimaticky-summit-osn-v-egypte-skoncil-dohodou-o-kompenzacich-pro-chude-zeme-18898888.html

Klimatický summit OSN v Egyptě skončil dohodou o kompenzacích pro chudé země

Klimatický summit OSN v Egyptě skončil dohodou o kompenzacích pro chudé země

Konference OSN o změnách klimatu (COP27) v egyptském Šarm aš-Šajchu skončila v neděli, dva dny po stanoveném termínu. Strany se dohodly na založení fondu... 20.11.2022, Sputnik Česká republika

2022-11-20T17:49+0100

2022-11-20T17:49+0100

2022-11-20T17:49+0100

svět

summit

osn

klimatické změny

egypt

dohoda

kompenzace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/14/18899607_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_9e222780e45231e7f12357be1ea1379e.jpg

COP27 je letos hlavní událostí světové klimatické politiky. Byla zahájena v egyptských lázních Šarm aš-Šajch 6. listopadu a měla skončit v pátek. Avšak kvůli rozporům mezi delegacemi byla konference prodloužena, jednání se konala dokonce I v noci a trvala přes pět hodin.Problém „ztrát a škod”, tedy vyplacení vyspělými státy úhrad nejchudším zemím, které byly nejvíce poškozeny klimatickou krizí, ale nejméně k ní přispěly, byl poprvé zařazen do pořadu jednání klimatických konferencí OSN a byl hlavní na COP27.Řada zemí včetně Rakouska, Belgie, Dánska, Kanady, Nového Zélandu, Francie, SRN a Skotska slíbila poskytnout prostředky na založení fondu, píše se v egyptské zprávě pro tisk.„Pařížská dohoda i nadále platí se stejnými cíli, všechny závazky byly znovu potvrzeny a posíleny nehledě na globální takzvaný protivítr. Cíl spočívající v dosažení 1,5 stupně oteplování máme stále na obzoru,” uvádí se ve zprávě.Účastníci konference vyzvali rovněž mezinárodní banky rozvoje a finanční instituce k reformování svých priorit, aby byl zaručen usnadněný přístup k financování boje s následky klimatické krize.Šukrí vyzval ostatní vyspělé státy, aby se zachovaly podle příkladu těch, které již slíbily financování.Některé delegace však nebyly se závěrečnou dohodou spokojeny.„Navrhli jsme spolu s mnohými účastníky řadu opatření, jež by přispěly k dosažení špičky emisí do roku 2025, jak to radí vědci. V textu dohody to není. Přesné splnění úkolu v odmítnutí uhlí také v textu není. Přesný závazek ohledně odmítnutí všech druhů nerostných paliv také v textu není. Na poslední chvíli byl text týkající se energetiky oslaben,” prohlásil na plenárním zasedání prezident předcházející konference COP26 Alok Sharma z Velké Británie.

https://cz.sputniknews.com/20211007/experti-biji-na-poplach-cim-dal-vice-deti-trpi-depresemi-kvuli-blizici-se-klima-apokalypse-16085140.html

egypt

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

summit, osn, klimatické změny, egypt, dohoda, kompenzace