V USA přiznali, že Zelenskyj manipuluje Washingtonem

V USA přiznali, že Zelenskyj manipuluje Washingtonem

Volodymyr Zelenskyj nutí USA k přijetí rozhodnutí, která jsou v rozporu s americkými národními zájmy, napsal novinář David Ignatius z The Washington Post. 20.11.2022, Sputnik Česká republika

„Pojďme se zamyslet nad delikátními vztahy mezi Washingtonem a Kyjevem. Zelenskyj <...> nutí svého ochránce, supervelmoc, aby podnikala aktivity, jež mohou být v rozporu se zájmy USA,” uvedl novinář. Podle jeho názoru Bidenova administrativa balancuje mezi vojenskou podporou Ukrajiny a „nedopuštěním ničeho, co by mohlo vyprovokovat přímý konflikt mezi Ruskem a USA”. Jako příklad uvedl situaci s generálem americké armády Markem Milleyem, který promluvil o potenciálním dialogu mezi Moskvou a Kyjevem. V reakci na to si američtí úředníci pospíšili s odpovědí, že Washington netlačí na Kyjev v otázce jednání s Moskvou. Na konci článku vyzval autor článku Joea Bidena, aby chránil USA a nepřipustil „sklouznutí k jadernému konfliktu”. Po zprávě v západních masmédiích o nabádání Kyjeva k dialogu s Moskvou promluvil ukrajinský prezident o možnosti jednání s Ruskem, ale za podmínky obnovení územní celistvosti země a úhrady ztrát. Kyjev přitom uzákonil nemožnost jednání a Zelenskyj mnohokrát prohlásil, že je odmítá. V Moskvě na to odpověděli, že Rusko je i nadále přístupné k jednáním a neklade k tomu žádné předběžné podmínky.

