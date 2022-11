Moskva se sama věnuje pátrání po vrazích ruských zajatců, prohlásili v Kremlu

https://cz.sputniknews.com/20221121/moskva-se-sama-venuje-patrani-po-vrazich-ruskych-zajatcu-prohlasili-v-kremlu-18902618.html

Moskva hodlá samostatně pátrat po vojácích OSU, kteří zabili ruské válečné zajatce, prohlásil mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov. 21.11.2022, Sputnik Česká republika

„Musíme je vypátrat a potrestat,” zdůraznil.Video, na kterém ukrajinští vojáci střílejí do ruských vojáků ležících na zemi, kteří se vzdali do zajetí, objevilo se na internetu 18. listopadu. Podle informace ruského ministerstva obrany zabili vojáci OSU záměrně deset lidí. MO zdůraznilo, že to nebyl ojedinělý válečný zločin, ale praxe ukrajinské armády.Rusko se obrátilo na mezinárodní organizace, Správu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, OBSE, Radu Evropy, Amnesty International, Mezinárodní výbor Červeného kříže a další se žádostí o odsouzení vraždy válečných zajatců a o vyšetření případu.Pravost videa dnes potvrdil americký list The New York Post. Experti dotázáni novinami poznamenali, že bojovníci OSU spáchali válečný zločin.

