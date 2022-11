https://cz.sputniknews.com/20221121/nyt-oznacil-za-pravdu-video-zastreleni-ruskych-vojaku-18901659.html

NYT označil za pravdu video zastřelení ruských vojáků

NYT označil za pravdu video zastřelení ruských vojáků

Americký list The New York Times potvrdil, že video, na kterém vojáci Ozbrojených sil Ukrajiny (OSU) zabíjejí zajaté ruské vojáky, je pravda

„Video, které bylo ověřeno The New York Times, ukazuje hrůzostrašný okamžik konfliktu,” praví se v článku. Autoři důsledně analyzují záběry krutého zúčtování s ruskými válečnými zajatci.Zdravotnický poradce organizace Lékaři bez hranic, doktor Rohini Haar upozornil zejména na to, že většina válečných zajatců byla pravděpodobně zabita výstřelem do hlavy. Vražda nebo zranění vojáka, který složil zbraň, nebo již nemá prostředky na obranu, je porušení zákonů mezinárodního ozbrojeného konfliktu,” míní Haar.Jde o video, které zveřejnili na sociálních sítích 18. listopadu. Bylo zřejmě natočeno v obci Makejevka LLR. Na záběrech je vidět, jak lidé ve vojenské uniformě podobající se ruské vycházejí po jednom z domu a lehají si na zem. Sledují je muži v uniformě se žlutými páskami, což jsou zřejmě vojáci ukrajinské armády. Muže, jež se vzdali do zajetí, se ptají, kdo z nich je důstojník. Pak z domu, odkud vyšli zajatci, vyjde člověk, na video jsou slyšet výstřely, a tím to končí. Na druhém videu natočeném z kvadrokoptéru jsou těla 12 vojáků.Ruské ministerstvo obrany nazvalo tuto událost „masovým krvavým masakrem, který učinili ukrajinští vojáci s ruskými válečnými zajatci.” Ministerstvo obvinilo OSU z „úmyslné a cílevědomé vraždy” přímým výstřelem do hlavy. Ruský Vyšetřovací výbor zahájil trestní řízení podle článku o vraždě dvou nebo více osob spáchané skupinou osob v souladu s jejich služební činností.Dané záběry zkoumá OSN, kancelář jejího generálního tajemníka vyzvala obě strany konfliktu k „vyšetření všech informací o porušení lidských práv a také k potrestání viníků.”Vicepremiérka ukrajinské vlády pro evropskou a euroatlantickou integraci Ukrajiny Olga Stefanišinová pak sdělila, že v Kyjevu také hodlají prozkoumat video. „Ukrajinské úřady vykonají samozřejmě vyšetřování daného videa,” řekla vicepremiérka a označila přitom za „velmi málo pravděpodobné,” že zveřejněné záběry dokazují ruská obvinění.

