Obyvatelka Doněcku prozradila, jak kvůli ukrajinskému ostřelování byl poškozen soukromý dům

Obyvatelka Doněcku vypráví, že ve tři čtvrtě na dvanáct uslyšela velkou ránu. Podívala se do okna z postele, a to bylo všechno, přestalo to. Asi o půl hodiny později zjistila, že začalo hořet.