Polsko přijalo návrh Německa na rozmístění systému PVO Patriot

Polsko odpoví kladně na německý návrh ohledně rozmístění systému protiraketové obrany Patriot na polsko-ukrajinské hranici, prohlásil vicepremiér a ministr... 21.11.2022, Sputnik Česká republika

„S uspokojením jsem přijal návrh německé ministryně obrany na rozmístění v naší zemi dodatečných raketových systémů Patriot. Během dnešního telefonního rozhovoru s německou stranou navrhnu rozmístění systému na hranici s Ukrajinou,” napsal Blaszczak na Twitteru.Ministryně obrany SRN Christine Lambrechtová předtím prohlásila, že Berlín hodlá nabídnout Polsku systém PVO Patriot.15. listopadu večer spadly na polské území v blízkosti hranice s Ukrajinou rakety, zemřeli dva lidi. Varšava nejdřív prohlásila, že jsou to rakety ruské výroby, a že země svolává Radu NATO. Ve středu ale řekl prezident Andrzej Duda, že je velmi pravděpodobné, že to byly ukrajinské rakety.Ruské ministerstvo obrany v úterý prohlásilo, že se žádné útoky na cíle v blízkosti ukrajinsko-polské hranice tento den nekonaly, a že zveřejněné fotografie nějakých úlomků nemají nic společného s ruskými zbraněmi. MO RF poznamenalo, že všechna prohlášení polských médií o údajném pádu ruských raket jsou provokace s cílem eskalace. Ve středu ruské ministerstvo obrany prohlásilo, že v Polsku zveřejněné fotografie z místa incidentu jednoznačně svědčí o tom, že tam spadly úlomky rakety ukrajinského systému PVO S-300.Volodymyr Zelenskyj ve středu prohlásil, že nepochybuje o tom, že se Kyjev nepodílel na incidentu v Polsku. Ve čtvrtek ale učinil Zelenskyj prohlášení, že si není stoprocentně jistý, co se ve skutečnosti stalo.

