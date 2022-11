https://cz.sputniknews.com/20221121/pristina-vyslala-do-severniho-kosova-specialni-policejni-jednotky-rekl-srbsky-prezident-vuci--18904520.html

Priština vyslala do severního Kosova speciální policejní jednotky, řekl srbský prezident Vučić.

Priština vyslala do severního Kosova speciální policejní jednotky, řekl srbský prezident Vučić.

Úřady samozvané Republiky Kosovo vyslaly speciální jednotky ministerstva vnitra na sever regionu obývaného Srby, řekl srbský prezident Aleksandar Vučić během... 21.11.2022, Sputnik Česká republika

„Dnes večer bylo vše, co mají od takzvaných policejních speciálních jednotek v Prištině, odesláno na čtyři různá místa na severu regionu. Ve směru Srbica – Zubin Potok a další místa,“ řekl Vučić a dodal, že pokuty začnou ukládat v úterý ráno.Vučić zdůraznil, že situace v Kosovu je složitá, doslova na pokraji střetů. „Žádám západní společenství, aby využilo svého vlivu a pokusilo se ovlivnit Prištinu a pomohlo nám udržet mít,“ řekl srbský prezident.Srbský stát bude se svými lidmi v Kosovu a Metochii v souladu s mezinárodním právem ve světle napětí způsobeného kontroverzními opatřeními Prištiny, řekl Vučić.Šéf unijní diplomacie Josep Borrell organizoval v pondělí v Bruselu nové kolo jednání na vysoké úrovni mezi Bělehradem a Prištinou na pozadí zhoršující se situace v Kosovu. Na konci jednání Vučić řekl, že diskuze o odložení kontroverzních opatření kosovských úřadů nepřinesly žádné výsledky, a že očekává „těžké období“.Vučić v neděli řekl, že se domnívá, že kosovské úřady nezmění své rozhodnutí o pokutách za srbské poznávací značky, a že po 21. listopadu dojde v Kosovu k eskalaci kvůli kontroverzním opatřením Prištiny.Kosovské úřady požadují od místních Srbů, aby přeregistrovali všechna auta s SPZ vydanými srbskými úřady s písmeny KM na SPZ s kosovskými symboly RKS. Od 21. listopadu plánují porušovatelům ukládat pokuty od 150 eur.20. září 2021 úřady samozvaného Kosova zakázaly vstup se srbskými SPZ a na sever regionu rozmístily speciální jednotky ministerstva vnitra ROSU. V reakci na to místní Srbové zablokovali silnici směrem ke kontrolnímu stanovišti Jarine a pokračovali v blokádě nehledě na pokusy policie je rozehnat pomocí slzného plynu a speciálního vybavení.Ze strany centrálního Srbska na silnici sloužili vojenští pracovníci v obrněných vozidlech, v oblasti létaly vrtulníky a stíhačky. Poté bylo za účasti západních zemí dosaženo dočasného řešení cestou zalepování čísel při vjezdu a výjezdu z Kosova a Metochie do centrálního Srbska.

