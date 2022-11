https://cz.sputniknews.com/20221121/v-polsku-ocekavaji-v-zime-dalsi-vlnu-ukrajinskych-bezencu-18902464.html

V Polsku očekávají v zimě další vlnu ukrajinských běženců

V Polsku očekávají v zimě další vlnu ukrajinských běženců

V Polsku očekávají přítok nových běženců z Ukrajiny letos v zimě. 21. listopadu o tom promluvil šéf zahraničněpolitického oddělení prezidentské administrativy... 21.11.2022, Sputnik Česká republika

2022-11-21T22:29+0100

2022-11-21T22:29+0100

2022-11-21T22:29+0100

svět

ukrajina

polsko

běženci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/545/37/5453756_0:144:3355:2031_1920x0_80_0_0_36d634a8458b62f115f5d555d937e84d.jpg

„Bude to samozřejmě velmi těžká zima a očekáváme, že přijdou bohužel další běženci z Ukrajiny,” řekl Kumoch.Na začátku listopadu také promluvil o tom, že v zimě přijde do Polska velký počet ukrajinských běženců, náměstek polského ministra zahraničí Pawel Jabloňski. Podle jeho slov je dnes těžké uvést konkrétní čísla, ale předpokládají, že běženců nebude tolik, jako koncem února s začátkem března.List Myśl Polska tentýž měsíc napsal, že se v Polsku zhoršuje vztah vůči ukrajinským běžencům. Polákům se nelíbí, že Ukrajinci, kteří k nim přišli, se pokoušejí ztělesnit vlastní představy o životě. Jejich přání jsou přitom stále náročnější, píše list. Jako příklad uvádí autor zabránění festivalu ruského filmu Sputnik nad Polskem.25. října byla zveřejněna zpráva, že Polsko hodlá zpřísnit zákon o pobytu běženců z Ukrajiny na svém území, a přinutit je, aby platili za to částečně sami. Podle novinové zprávy budou mít speciální identifikační čísla PESEL přidělená běžencům omezený přístup k sociálním podporám.Noviny Rzeczpospolita tenkrát napsaly, že Polsko již není s to vydržovat ukrajinské běžence. Země utratila za pomoc již 5,5 miliardy zlotých (přes 68,3 miliardy rublů).Podle dat úřadu vysoké komisařky OSN pro záležitosti běženců přišlo od 24. ńora do 15. listopadu 2022 do evropských zemí celkem více než 7,8 milionu ukrajinských běženců. Za poslední týden stoupl jejich počet o 19 050 lidí.

https://cz.sputniknews.com/20221120/v-bulharsku-prestali-krmit-ukrajinske-bezence-18898317.html

ukrajina

polsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ukrajina, polsko, běženci